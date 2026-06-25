Venezuela no está sola; México y otros países ofrecen ayuda tras terremotos

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio provocaron una rápida reacción internacional. En cuestión de horas, varios países expresaron su solidaridad y comenzaron a coordinar ayuda humanitaria, equipos de rescate y asistencia médica para atender la emergencia.

México fue se pronunció tras el desastre en Venezuela, seguido por naciones de América Latina, Europa y otras regiones del mundo.

¿Qué apoyo ofreció México a Venezuela?

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, informó que, por instrucciones de la presidenta de México, el gobierno mexicano ofreció a Venezuela toda la ayuda que requiera para enfrentar las consecuencias de los sismos.

"Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles", expresó el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 25, 2026

La postura mexicana se sumó a una ola de apoyo internacional ante los daños reportados en distintas zonas del país sudamericano.

¿Qué países han ofrecido ayuda tras los terremotos en Venezuela?

Además de México, varios gobiernos anunciaron acciones concretas o pusieron a disposición recursos para apoyar a los afectados.

Chile manifestó su disposición para enviar ayuda humanitaria y personal de rescate si las autoridades venezolanas lo solicitan.

📰El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto que afectó a ese país. Chile manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate.https://t.co/C7oJkroctG — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 25, 2026

Ecuador anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria por instrucción del presidente Daniel Noboa y activó canales de atención para ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Venezuela.

Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.



He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Por su parte, El Salvador informó que tiene listos 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad para ser trasladados a Caracas en caso de ser necesario.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Argentina también expresó su disposición para colaborar en las labores humanitarias y respaldar las acciones internacionales de apoyo a las comunidades afectadas.

COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA



La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, también ofreció ayuda: "Mañana, a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas."

Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto.



Mañana, a primeras horas, partirán hacia… — Luis Abinader (@luisabinader) June 25, 2026

¿Qué hará Estados Unidos tras la emergencia en Venezuela?

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ya movilizó un equipo de asistencia y un grupo de trabajo para coordinar ayuda destinada a la población venezolana.

La asistencia contempla el envío de equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos, ayuda humanitaria y otros recursos que suelen desplegarse durante las primeras horas posteriores a un desastre de gran magnitud.

¿Qué otros países se comunicaron con Venezuela?

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez informó que diversas naciones establecieron contacto con el gobierno para ofrecer apoyo y cooperación.

Entre los países que se comunicaron con Caracas se encuentran:



Panamá

Qatar

Turquía

Colombia

Brasil

Barbados

Curazao

Nicaragua

Jordania

Reino Unido

Cuba

La lista refleja una respuesta internacional poco común por su amplitud, con gobiernos de distintas regiones y posiciones políticas coincidiendo en la necesidad de apoyar a Venezuela frente a la emergencia.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

¿Qué se sabe de los daños provocados por los sismos?

Aunque las autoridades continúan evaluando la magnitud del desastre, reportes preliminares señalan daños estructurales en diversas ciudades del norte costero venezolano, además de afectaciones que se habrían sentido en gran parte del país, incluida Caracas.

Los equipos de protección civil y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas mientras continúan las evaluaciones para determinar el número de víctimas y el alcance total de los daños.

La llegada de ayuda internacional podría ser clave durante las próximas horas para atender a las familias afectadas y acelerar las labores de búsqueda y asistencia.