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Venezuela no está sola; México y otros países ofrecen ayuda tras terremotos

Gobiernos de América y Europa ofrecieron y activaron apoyos humanitarios y equipos de rescate tras los fuertes terremotos que sacudieron territorio venezolano.

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México, Estados Unidos y más países ofrecen ayuda a Venezuela tras los terremotos de 7.2 y 7.5|Reuters

Escrito por: Oscar Morales

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio provocaron una rápida reacción internacional. En cuestión de horas, varios países expresaron su solidaridad y comenzaron a coordinar ayuda humanitaria, equipos de rescate y asistencia médica para atender la emergencia.

México fue se pronunció tras el desastre en Venezuela, seguido por naciones de América Latina, Europa y otras regiones del mundo.

¿Qué apoyo ofreció México a Venezuela?

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, informó que, por instrucciones de la presidenta de México, el gobierno mexicano ofreció a Venezuela toda la ayuda que requiera para enfrentar las consecuencias de los sismos.

"Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles", expresó el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

La postura mexicana se sumó a una ola de apoyo internacional ante los daños reportados en distintas zonas del país sudamericano.

¿Qué países han ofrecido ayuda tras los terremotos en Venezuela?

Además de México, varios gobiernos anunciaron acciones concretas o pusieron a disposición recursos para apoyar a los afectados.

Chile manifestó su disposición para enviar ayuda humanitaria y personal de rescate si las autoridades venezolanas lo solicitan.

Ecuador anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria por instrucción del presidente Daniel Noboa y activó canales de atención para ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Venezuela.

Por su parte, El Salvador informó que tiene listos 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad para ser trasladados a Caracas en caso de ser necesario.

Argentina también expresó su disposición para colaborar en las labores humanitarias y respaldar las acciones internacionales de apoyo a las comunidades afectadas.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, también ofreció ayuda: "Mañana, a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas."

¿Qué hará Estados Unidos tras la emergencia en Venezuela?

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ya movilizó un equipo de asistencia y un grupo de trabajo para coordinar ayuda destinada a la población venezolana.

La asistencia contempla el envío de equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos, ayuda humanitaria y otros recursos que suelen desplegarse durante las primeras horas posteriores a un desastre de gran magnitud.

¿Qué otros países se comunicaron con Venezuela?

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez informó que diversas naciones establecieron contacto con el gobierno para ofrecer apoyo y cooperación.

Entre los países que se comunicaron con Caracas se encuentran:

  • Panamá
  • Qatar
  • Turquía
  • Colombia
  • Brasil
  • Barbados
  • Curazao
  • Nicaragua
  • Jordania
  • Reino Unido
  • Cuba

La lista refleja una respuesta internacional poco común por su amplitud, con gobiernos de distintas regiones y posiciones políticas coincidiendo en la necesidad de apoyar a Venezuela frente a la emergencia.

¿Qué se sabe de los daños provocados por los sismos?

Aunque las autoridades continúan evaluando la magnitud del desastre, reportes preliminares señalan daños estructurales en diversas ciudades del norte costero venezolano, además de afectaciones que se habrían sentido en gran parte del país, incluida Caracas.

Los equipos de protección civil y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas mientras continúan las evaluaciones para determinar el número de víctimas y el alcance total de los daños.

La llegada de ayuda internacional podría ser clave durante las próximas horas para atender a las familias afectadas y acelerar las labores de búsqueda y asistencia.

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