¿Se dice Chequia, República Checa o Checoslovaquia? La forma correcta de llamar al rival de México en el Mundial 2026

Durante la Fase de Grupos del Mundial 2026 a los aficionados que ven la transmisión por televisión les surgió la duda de por qué la FIFA le está llamando "Chequia" a la República Checa y se preguntan: ¿cuál es el nombre oficial de este país europeo? En Azteca Noticias tenemos toda la información para despejar la incógnita.

Muchos países tienen un nombre oficial y un nombre corto de uso común. Es el caso de nuestro país, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, aunque cotidianamente se le conoce simplemente como México. Algo similar ocurre con Chequia, que tiene dos formas de llamar a este país.

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¿República Checa o Chequia? La RAE aclara cuál es el nombre correcto

La Real Academia Española establece que el nombre de República Checa o el de Chequia son válidos para llamar al país europeo. La organización destaca que la primera forma es la oficial y en textos no oficiales es permitido el uso de la forma Chequia.

De la misma forma, la embajada de República Checa en México reconoce que el término Chequia es la abreviación del nombre.

Desde 2016, el gobierno de República Checa impulsó el uso de la abreviación Chequia, con el fin de hacer más accesible y breve el uso de este nombre con fines de promoción turística o en eventos deportivos, como en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La República Checa surge como tal el 1 de enero de 1993, después de la separación de la entonces Federación Checoslovaca en República Checa y República Eslovaca. El origen de este país data de alrededor del año 500 después de Cristo.

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El origen histórico: Del patriarca Čech a la separación de Checoslovaquia

No obstante, el nombre de los Países Checos data de una leyenda del siglo X, por una tribu liderada por el padre Checo (o Čech). Esa leyenda establece que su hermano, cierto Lech, fue al norte y fundó Polonia.

En el siglo XVII tras perder territorio y conquistar otros, se subordinó al Imperio Austro-Húngaro. Posteriormente, los territorios eslovacos se unieron con los checos en octubre de 1918 y el 28 de ese mes nació la República Checoslovaca independiente o República de Checoslovaquia.

Luego de la revolución de 1989 en el que se derrocó a los comunistas, el país se quedó con el nombre oficial de República Federal Checa y Eslovaca. Sin embargo, cuatro años después se dividió en dos Estados: la República Checa y la República Eslovaca.

Cabe recordar que en el territorio de República Checa existen tres partes históricas que lo conforman: el reino de Bohemia, el margraviato de Moravia y el ducado de Silesia, los cuales son representados en el escudo del país.

Chequia en el Mundial 2026: Sus rivales en el Grupo A junto a México

República Checa forma parte del grupo A de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026. donde comparte lugares con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Chequia ganó su lugar tras derrotar en penales (3-1) a Dinamarca en el cierre del repechaje europeo. Este 24 de junio de 2026, la selección de Chequia se enfrenta a la Selección Azteca en el Estadio Ciudad de México. Desde las 18:30 horas puedes ver el encuentro en la transmisión de Azteca 7, el Canal del Mundial, así como en el sitio de Azteca Deportes.

