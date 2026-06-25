Terremoto en Venezuela: cuáles fueron las regiones más afectadas tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5

Venezuela enfrenta una de sus emergencias más graves tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron diferentes regiones del país, provocando daños estructurales, avacuaciones y escenas de pánico. Las autoridades han dado inicio a las labores de evaluación para determinar el alcance de la afectación y las áreas con mayores estragos.

Zonas con mayores afectaciones tras doblete sísmico

Se informa que las zonas más críticas se encuentran en Caracas, Miranda, Lu, Araua y Falcón. Otras zonas afectadas fue: Valencia, Morón (cerca del epicentro), Yaracuy y Miranda, donde tambien se reportan daños de consideración.

La Guaira, un estado en la costa del norte de Venezuela, ha sido el más afectado por los terremotos de la tarde de este miércoles 24 de junio. De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cerca de 15 edificios se han derrumbado.

La Guaira alberga uno de los puertos maritimos más grandes del país, y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a la capital, Caracas.

Venezuela's Rodriguez declares state of emergency after earthquake, does not give figure of dead https://t.co/YjLZ7NMMZJ https://t.co/YjLZ7NMMZJ — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

En el pueblo costero de Catia La Mar, al norte de Caracas, se observan varios edificios colapsados en una ladera, además de una gran columna de humo que sale de una de las estructuras afectadas.

También en Catia La Mar, muestra edificios de gran altura severamente dañados y parcialmente derrumbados.

Estado de emergencia en Venezuela tras terremotos

La presidenta Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los fuertes sismos que afectaron varias regiones del país, incluida la capital, Caracas.

Durante un mensaje, Delcy Rodríguez informó que el gobierno activó un estado mayor integrado por altos funcionarios para coordinar las labores de búsqueda y rescate, las cuales fueron establecidas como la principal prioridad ante la emergencia.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.



Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades venezolanas, las clases fueron suspendidas en todo el territorio nacional durante el resto de la semana, al igual que las actividades que no sean consideradas esenciales.