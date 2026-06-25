ÚLTIMA HORA: Reportan cerca de 32 personas sin vida y más de 700 heridos tras doble terremoto en Venezuela

Al menos 32 personas perdieron la vida y más 700 resultaron heridas tras el doble terremoto que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio.

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los daños y a las labores de rescate en curso.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Los sismos provocaron escenas de pánico, y afectaciones en varias regiones de Venezuela, mientras que los equipos de emergencia continúan evaluando la magnitud del desastre natural.

Las autoridades locales y reportes preliminares señalan que el estado de La Guaira es una de las zonas más afectadas tras el doble terremoto que sacudió el país, con daños importantes en infraestructura y comunidades costeras.

Varios países llegaran a la ayuda de Venezuela tras terremotos

En medio de la emergencia, se prevé la llegada de apoyo internacional en las próximas horas, con la movilización de equipos de rescate y ayuda humanitaria provenientes de países como México y Estados Unidos, que han manifestado su disposición para colaborar en las labores de asistencia y atención a los damnificados.