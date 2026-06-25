El ébola cruza fronteras; reportan primer caso en Francia

Francia confirmó este 24 de junio el primer caso de ébola detectado en su territorio durante el actual brote que afecta a la República Democrática del Congo. El paciente es un médico humanitario que regresó recientemente de una misión en una zona donde circula activamente el virus.

Las autoridades informaron que fue trasladado de inmediato a un centro especializado y que se encuentra estable. El paciente permanece aislado mientras las autoridades sanitarias realizan el rastreo de personas con las que pudo haber tenido contacto. Por ahora, el gobierno francés considera que el riesgo para la población general es bajo.

¿Cómo llegó el médico con ébola a Francia?

De acuerdo con el Gobierno de la República Democrática del Congo, el médico trabajó entre mayo y junio en un centro especializado para pacientes con ébola en la provincia de Ituri, una de las regiones donde se concentra el brote.

Tras concluir su misión, viajó a Kinshasa y posteriormente voló a Francia. Según las autoridades congoleñas, no presentaba síntomas cuando salió del país africano ni durante su estancia en la capital.

Sin embargo, al llegar a Francia acudió por iniciativa propia a una unidad médica debido a que había trabajado en una zona de alto riesgo. Las pruebas confirmaron que estaba infectado con la variante Bundibugyo del virus.

Après la confirmation d'#Ebola en #France (un médecin ayant travaillé en Ituri entre le 22 mai et 19 juin dernier), le gouvernement congolais décrète une quarantaine obligatoire de 21 jours pour toute personne provenant des foyers de l'épidémie avant son déplacement vers tout… pic.twitter.com/hmb2NBYJhz — 𝐅𝐢𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐖𝐚 𝐁𝐢𝐨𝐧𝐝𝐢 (@FMLarousse) June 24, 2026

¿Existe riesgo de contagio de ébola en Europa?

Especialistas señalan que la detección del caso de ébola en Francia no resulta sorprendente debido al constante flujo de viajeros entre África y Europa.

La Dra. Daniela Manno, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, explicó que la transmisión sigue activa en el este del Congo y que algunas personas pueden desplazarse antes de que se identifique su exposición al virus.

Las autoridades recordaron que una persona con ébola solo puede contagiar cuando desarrolla síntomas y que la transmisión ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada.

El comunicado oficial francés cita una evaluación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que considera que el riesgo de infección para residentes europeos y viajeros que visitan zonas afectadas es bajo, mientras que para la población general europea el riesgo es "muy bajo".

Primer caso de Ébola en Europa: médico humanitario de vuelta de misión en Francia. Mientras siguen contagiándose y muriendo personas en el Congo, inicio del brote, no es noticia.



Si no se ayuda en origen, la epidemia seguirá creciendo en África. Seguro que con este caso… pic.twitter.com/94zBM51a7K — Chema de Lucas (@chemadelucas) June 24, 2026

¿Qué dicen las autoridades francesas sobre el caso?

El Ministerio de Salud de Francia informó que el médico está siendo atendido en un hospital de referencia para enfermedades altamente infecciosas, bajo estrictas medidas de bioseguridad, incluyendo protocolos especiales de aislamiento.

Las autoridades precisaron que todas las medidas preventivas fueron activadas desde su llegada al país para evitar cualquier riesgo de transmisión. Además, se inició una investigación epidemiológica para identificar y monitorear a las personas que pudieron tener contacto con el paciente.

Quienes sean considerados contactos de riesgo deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y estarán bajo vigilancia sanitaria durante ese periodo.

Francia también recordó que cuenta con infraestructura especializada para atender este tipo de enfermedades y aseguró que la situación es monitoreada de manera permanente.

La emergencia sigue por el brote de Ébola y la situación a escalado.🚨

Francia y la OMS confirmaron el primer contagio fuera de África; esto se sabe de la situación⚠️ https://t.co/9fSmYsC3Lh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

¿Cómo va el brote de ébola en el Congo?

El actual brote ha superado los mil contagios y ha provocado 267 muertes, según datos citados por organismos internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que se trata del episodio con mayor número de casos confirmados durante su primer mes de evolución. Además, UNICEF reportó que los menores representan el 15% de los contagios y más del 25% de las muertes registradas hasta ahora.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El ébola puede provocar fiebre alta persistente, dolor muscular y articular, náuseas, diarrea, deshidratación y erupciones en la piel. En los casos más graves también puede causar hemorragias.

Aunque no existe una cura específica, la atención médica temprana aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia.

¿Qué medidas tomó el Congo tras el caso detectado en Francia?

El gobierno congoleño informó que reforzó la coordinación con Francia para compartir información epidemiológica y dar seguimiento a posibles contactos.

Además, anunció una nueva medida, toda persona que provenga de zonas afectadas por el brote deberá permanecer bajo observación durante 21 días antes de realizar nuevos desplazamientos nacionales o internacionales.

La detección del caso también activó mecanismos de cooperación entre ambos países para intercambiar información epidemiológica y coordinar el seguimiento de posibles contactos. Las autoridades francesas mantienen un monitoreo específico para trabajadores humanitarios que regresan de zonas donde el virus continúa circulando.

