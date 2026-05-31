Evita pagar de más: Así queda el precio del Gas LP en tu estado

Durante la semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2026, el precio del Gas LP en México se mantiene en un rango aproximado de entre 17 y 23 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre los 9 y 11 pesos en gran parte del territorio nacional.

Es importante recordar que las tarifas varían de acuerdo con la región y el municipio, por lo que los consumidores pueden encontrar diferencias en los precios dependiendo de su lugar de residencia.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para el periodo del 31 de mayo al 6 de junio de 2026, el municipio de Nava, en Coahuila, se mantiene entre las zonas con el Gas LP más económico del país, con un precio de $17.54 pesos por kilogramo y $9.47 pesos por litro.

Le sigue Hidalgo en Coahuila, donde el combustible se comercializa en $17.73 pesos por kilogramo y $9.58 pesos por litro.

Entre las localidades con los costos más accesibles también destaca Juárez en Chihuahua, con un precio de $17.91 pesos por kilogramo y $9.67 pesos por litro.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

Por el contrario, Apozol, Zacatecas, figura entre las regiones con los precios más elevados del país, al registrar un costo de $23.27 pesos por kilogramo y $12.57 pesos por litro.

Otras zonas donde el Gas LP alcanza precios superiores son:



Loreto, Baja California Sur, con $23.13 pesos por kilogramo y $12.49 pesos por litro.

con $23.13 pesos por kilogramo y $12.49 pesos por litro. Mulegé, Baja California Sur, con $23.13 pesos por kilogramo y $12.49 pesos por litro.

con $23.13 pesos por kilogramo y $12.49 pesos por litro. Angostura, Sinaloa, con $22.90 pesos por kilogramo y $12.37 pesos por litro.



Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el Gas LP registra un precio de $19.86 pesos por kilogramo y $10.72 pesos por litro para la semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2026.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), el combustible se comercializa en niveles similares, con un costo de $19.86 pesos por kilogramo y $10.72 pesos por litro, aunque las tarifas pueden presentar variaciones dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el Gas LP se vende en $20.02 pesos por kilogramo y $10.81 pesos por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el energético alcanza un precio de $19.95 pesos por kilogramo y $10.77 pesos por litro durante el mismo periodo.

