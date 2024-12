Ahorra en gasolina: Consulta los precios más bajos en todo México

¿Buscas ahorrar en gasolina? En Fuerza Informativa Azteca te presentamos los precios más bajos del combustible en México al 31 de diciembre. Compara el precio de la gasolina y de otros combustibles en diferentes estados y encuentra las mejores ofertas para llenar el tanque de tu auto.

El precio de la gasolina de hoy martes 31 de diciembre 2024 es el que corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). No olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto; ¿Cuánto cuesta la gasolina?

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy martes 31 de diciembre 2024?

Precio de la Gasolina Regular: $24.03 pesos por litro



Precio de la Gasolina Premium: $25.36 pesos por litro



Precio del Diésel: $25.71 pesos por litro



Precio promedio del gas natural vehicular hoy martes 31 de diciembre 2024

Mínimo por litro de gas natural vehicular: 10.99 pesos



Promedio por litro de gas natural vehicular: 12.54 pesos



Máximo por litro de gas natural vehicular: 13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 31 de diciembre 2024

Precio por litro de Gasolina Regular: 24.06 pesos



Precio por litro de Gasolina Premium: 25.58 pesos



Precio por litro de Diésel: 25.35 pesos.

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy martes 31 de diciembre 2024

Gasolina Regular precio por litro: 24.25 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.79 pesos



Diésel precio por litro: 25.60 pesos.



Precio de gasolina en Nuevo León hoy 31 de diciembre 2024

Precio de la Magna por litro: 24.41 pesos



Precio de la Premium por litro: 26.96 pesos



Precio del Diésel por litro: 25.86 pesos.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy lunes 31 de diciembre 2024

Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 24.93 pesos



Diésel precio por litro: 24.98 pesos.

El Estado de México (Edomex) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato , ubicándose en $23.71 pesos por litro, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $26.96 pesos el litro.

Precio del petróleo por barril hoy martes 31 de diciembre 2024

Brent del Mar del Norte: 74.15 dólares el barril.



Mezcla Mexicana de Exportación: 66.24 dólares el barril.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan hoy 31 de diciembre de 2024?

¡Ojo aquí, conductores! Es importante que revises el calendario antes de salir de casa, pues, en caso de no hacerlo, podrías enfrentarte a pagar la multa por el Hoy No Circula. Los autos que NO circulan hoy martes 31 de diciembre de 2024, son:

Holograma rosa: Autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8



Holograma 1 y 2: Todos los vehículos con holograma 1 y 2, independientemente de su terminación de placa.



Cabe recordar que las restricciones aplican de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Estado de México.