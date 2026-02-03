¿Se te antoja un ‘guacamolito’? Precio del aguacate hoy 3 de febrero 2025 en México

¿A cuánto el kilo? El aguacate se ha convertido en el compañero perfecto para disfrutar del Super Bowl 2026 , uno de los eventos deportivos más importantes del año, pero ¿cuánto cuesta este 3 de febrero 2026?

¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate en CDMX 2026?

El precio del aguacate en la Ciudad de México ( CDMX ) se ubica entre los $33.45 a los $79.00 pesos el kilo , según el " Quién es Quién en los Precios ", de Profeco.

En la Central de Abastos y mercados públicos el precio está en los $40 a $45 pesos el kilo.

Recuerda que el costo puede variar dependiendo la zona y establecimiento en la que se adquiera el producto.

Precio del aguacate hoy 3 de febrero 2026 en otras regiones de México

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y la Procuraduría Federal del Consumidor, compartieron el lista del precio del aguacate por estado para este 3 de febrero 2026.



Estado de México - $30.45 a $69 pesos el kilo.

Michoacán - $29.80 a $64.90 pesos el kilo .

. Jalisco - $34.80 a $70 pesos el kilo.

Puebla - $34.50 a $69.90 pesos el kilo.

Sinaloa - $23.50 a $58.90 pesos el kilo.

Morelos - $34.50 a $64.90 pesos el kilo.

Campeche - $39.80 a $90 pesos el kilo.

Chihuahua - $34.80 a $59.99 pesos el kilo.

Nuevo León - $32.99 a $64.95 pesos el kilo.

Sinaloa es la región en la que el aguacate Hass suele ser más barato, ubicándose en los $23.50 pesos el kilo, mientras que Campeche es la zona más cara en $39.80pesos el kilo.

¿A cuánto está el aguacate en Estados Unidos?

Por su parte, el precio del aguacate en Estados Unidos para este 3 de febrero 2026 se ubica entre los $2.09 a los $5.41 dólares por kilogramo , es decir $36 a $94 pesos.

¿Qué estados mandan aguacate mexicano para el Super Bowl 2026?

Entre los estados de México que mandan más aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl 2026 están Michoacán, que aporta el 88% del volumen; los municipios con mayor participación son; Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro.

Además de Jalisco, que aporta cerca del 12% del total; los municipios que destacan por su producción son: Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.