¿A cuánto está el kilo? Precio del aguacate en CDMX y otras regiones de México para hoy

El aguacate se ha convertido en el compañero perfecto para disfrutar del Super Bowl 2026 , uno de los eventos deportivos más importantes del año, pero ¿cuánto cuesta el kilo este 6 de febrero de 2026?

¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate en CDMX 2026?

¡A preparar la cartera! El precio del aguacate en la Ciudad de México ( CDMX ) se ubica entre los $33.45 a los $79.00 pesos el kilo , según el "Quién es Quién en los Precios ", de Profeco.

En la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa y mercados públicos el precio está entre los $40 a $45 pesos el kilo.

Recuerda que el costo puede variar dependiendo la zona y establecimiento en la que se adquiera el producto.

Precio del aguacate hoy 6 de febrero 2026 en otras regiones de México

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y la Procuraduría Federal del Consumidor, compartieron la lista del precio del aguacate por estado para este 6 de febrero 2026.



Estado de México - $30.45 a $69 pesos el kilo.

Michoacán - $29.80 a $64.90 pesos el kilo .

. Jalisco - $34.80 a $70 pesos el kilo.

Tlaxcala - $34.80 a $59.00 pesos el kilo.

Puebla - $34.50 a 69.90 pesos el kilo.

Morelos - $34.50 a $64.90 pesos el kilo.

Guerrero - $34.80 a $98.90 pesos el kilo.

Campeche - $39.80 a $90 pesos el kilo.

Chihuahua - $34.80 a $59.99 pesos el kilo.

Nuevo León - $32.99 a $64.95 pesos el kilo.

El Estado de México es la región en la que el aguacate Hass suele ser más barato, ubicándose en los $30.45 pesos el kilo, mientras que Campeche es la zona más cara en $39.80 pesos el kilo.

¿Qué tipo de aguacate se manda para el Super Bowl?

El tipo de aguacate que México envía a Estados Unidos para celebrar el Super Bowl es el Hass, proveniente de Michoacán y Jalisco. La razón se debe a diversos factores como la piel rugosa, su color, cuenta con una pulpa más cremosa, así como con un sabor más dulce, convirtiéndolo en el tipo ideal para este gran platillo.

Algunos expertos compartieron que para realizar el guacamole, se debe elegir aguacates lo suficientemente blandos para machacarlo, pero no llegar a la exageración. Recuerda que los aguacates maduros no son tan suaves, por lo que el sabor incluso podría ser diferente.

