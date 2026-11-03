¿Volvió a subir? Precio del dólar en México hoy martes 3 de noviembre

La incertidumbre en los mercados internacionales vuelve a poner en la mira el precio del dólar. En medio de tensiones por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial y falta de acuerdos en el Golfo, expertos consultados por Reuters prevén que la divisa estadounidense pierda fuerza en los próximos meses.

Esto es lo que dicen analistas del precio del dólar y los costos del bitcoin hoy.

¿El dólar perdió valor?

Expertos siguen con la postura de que el dólar va a perder valor con el paso de los meses. Aunque en las últimas semanas se ha mostrado firme porque los inversionistas buscaron refugio en bonos del Tesoro estadounidense tras caídas en acciones de inteligencia artificial, los analistas esperan que se debilite tras las votaciones en Estados Unidos.

#EleccionesEU2026 | 58 millones de estadounidenses ya votaron por adelantado@Armandoreporta reporta desde Virginia una baja afluencia a primera hora, en una jornada que podría definir el rumbo de @realDonaldTrump y la relación con México en temas de seguridad, crimen organizado… pic.twitter.com/jLtZOefqrZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

¿Qué otras razones podría provocar la baja del dólar?

Las elecciones se dan en un momento tenso para las finanzas globales. A las dudas sobre el sector tecnológico de IA se suma la falta de acuerdos de paz en el Golfo, donde funcionarios iraníes señalaron que se mantienen lejos de un pacto con Estados Unidos.

Estas tensiones continúan marcando el ritmo de las divisas a nivel internacional.

Precio del dólar hoy 3 de noviembre

En ventanillas de México, la moneda estadounidense y canadiense cotizan sin grandes cambios durante la mañana de este martes:



Tijuana: La compra se ubica en $17.65 pesos y la venta en $18.00 pesos.

La compra se ubica en $17.65 pesos y la venta en $18.00 pesos. Dólar estadounidense en Banco Azteca: Se compra en $17.00 pesos y se vende en $19.34 pesos.

Se compra en $17.00 pesos y se vende en $19.34 pesos. Dólar canadiense en Banco Azteca: Se compra en $12.25 pesos y se vende en $14.34 pesos.

Precio del bitcoin hoy en Estados Unidos

Por otro lado, en el mundo de las criptomonedas, el bitcoin tiene un ligero avance durante este 3 de noviembre. En Estados Unidos, su valor se coloca alrededor de los 77 mil 242.98 dólares, marcando un incremento del 0.74% respecto al precio anterior.

¿Cuál es el precio del bitcoin en pesos mexicanos?

En México, la criptomoneda también cotiza al alza. Su valor en pesos mexicanos se ubica en un millón 435 mil 321.33 pesos, lo que representa una ganancia del 0.78% este 3 de noviembre.