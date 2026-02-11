Dólar HOY 11 de febrero se dispara en México: este es su precio

El precio del dólar se dispara HOY 11 de febrero tras datos sólidos de empleo en Estados Unidos y presiona el tipo de cambio frente al peso mexicano.

La moneda estadounidense gana fuerza luego de que se reportaran 130 mil nuevos empleos en enero, casi el doble de los 70 mil que anticipaban analistas, lo que refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los recortes de tasas.

El desempleo en Estados Unidos bajó a 4.3 por ciento, mientras el índice dólar avanzó a 96.95 puntos y el euro retrocedió a 1.1879 dólares, reflejando un fortalecimiento general de la divisa estadounidense.

¿En cuánto está el dólar HOY 11 de febrero? Precio y tipo de cambio en México

El dólar HOY miércoles 11 de febrero se mantiene como referencia clave para quienes necesitan cambiar divisas o realizar pagos en moneda extranjera en México.

En ventanilla, Banco Azteca cotiza el dólar en $16.10 pesos a la compra y $17.79 pesos a la venta , cifras que marcan el punto de partida para operaciones en efectivo durante la jornada.

Además del precio, el horario influye. Banco Azteca permite cambiar dólares todos los días del año, de 09:00 a 21:00 horas, lo que facilita realizar la operación incluso fuera del esquema bancario tradicional.

Precio del dólar en Tijuana HOY 11 de febrero

El dólar HOY miércoles 11 de febrero en Tijuana se ofrece alrededor de $17.17 pesos a la venta , nivel de referencia para quienes compran o cambian divisa antes de cruzar a Estados Unidos.

Al tratarse de una zona fronteriza, la cotización puede modificarse a lo largo del día dependiendo del establecimiento y la demanda, por lo que revisar varias opciones antes de realizar la operación puede marcar diferencia.

En una ciudad con flujo constante de efectivo en dólares, variaciones de centavos impactan directamente el monto final de cada transacción.

Precio del dólar canadiense HOY 11 de febrero en México

Para quienes operan con esta divisa, la cotización del dólar canadiense HOY miércoles 11 de febrero marca el punto de partida en bancos del país.

En ventanilla, Banco Azteca lo ubica alrededor de $10.55 pesos a la compra y $13.38 pesos a la venta, cifras que funcionan como referencia para el cambio en efectivo durante la jornada.

Antes de realizar la operación, conviene revisar el precio actualizado, ya que pequeñas variaciones pueden modificar el monto final al momento de pagar o convertir moneda.