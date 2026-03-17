¡Ligero alivio al peso! El dólar cede este martes 17 de marzo y así es el tipo de cambio

El mercado de divisas amanece con un ligero alivio para el bolsillo de los mexicanos. Este martes, el dólar estadounidense registró una baja moderada mientras los inversionistas centran su atención en las próximas reuniones de los bancos centrales.

Sin embargo, el panorama global sigue siendo tenso: la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz mantienen los precios del petróleo en niveles críticos. Aunque algunos barcos han logrado navegar por esta vía fluvial clave, los futuros del crudo se resisten a bajar de los 100 dólares por barril, lo que representa una amenaza constante de inflación para las personas.

Precio del dólar hoy 17 de marzo de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca refleja esta ligera tregua internacional. Consulta aquí los niveles para tus operaciones de hoy:



Compra: 16.50 pesos

pesos Venta: 18.54 pesos

El valor interbancario de referencia se sitúa en los 18.02 pesos, manteniéndose en una zona de vigilancia debido a la volatilidad del sector energético.

Precio del dólar canadiense hoy 17 de marzo

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se mantiene estable este martes, cotizando en 10.80 pesos a la compra y 13.84 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy martes 17 de marzo?

El Bitcoin muestra un ligero repunte aprovechando la pausa en el fortalecimiento del dólar. La criptomoneda cotiza en 73,753.04 dólares por unidad. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de 1,304,706.38 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 17 de marzo?

Los precios del petróleo aumentaron más del 1% el martes, recuperando algunas de las pérdidas de la sesión anterior a medida que los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos reavivaron los temores de suministro, mientras que el Estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado

El precio del barril es de:

