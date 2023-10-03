Precio del dólar y otros indicadores financieros hoy 3 de octubre 2023

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar y el petróleo comenzaron este 3 de octubre estables, debido a que los analistas aseguran que la tasa de interés de Estados Unidos seguirá alta por más tiempo.

La Reserva Federal anunció que mantuvo sin cambios la tasa de interés de Estados Unidos por segunda ocasión consecutiva en el año, ubicándose en 5.25% y 5.50%.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este martes 3 de octubre 2023, el precio del dólar registró un leve incremento debido al repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos (EU), después de que las autoridades de la Reserva Federal (Fed) recordaran que los costos de endeudamiento no bajarían a corto plazo.

El precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $16.70 pesos la compra y se vende en $17.67 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 3 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este martes 3 de octubre inició la jornada en 27 mil 439 dólares por unidad, registrando una baja de 0.24% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 486 mil 738 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 27 mil 439 dólares por unidad; registra una baja de 0.24% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 486 mil 738 pesos. pic.twitter.com/lLFI5NEpaQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 3 de octubre 2023?

El precio del petróleo se estabilizó este martes 3 de octubre 2023, tras caer a mínimos de tres semanas en la sesión anterior, debido al fortalecimiento del dólar, sumando el empeoramiento de lasa perspectivas macroeconómicas mundiales y las señales mixtas de la oferta.

Precio del petróleo Brent subió 2 centavos, a 90.73 dólares por barril.

Brent subió 2 centavos, a 90.73 dólares por barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI), avanzó 12 centavos, a 88.94 dólares.

De acuerdo con analistas, el precio del petróleo cayó hasta 90 dólares por barril, ya que el aumento de los rendimientos en Estados Unidos y un dólar más fuerte dominó el sentimiento del mercado.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 3 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió este martes 3 de octubre siguiendo el desempeño de las plazas en el exterior, ante un repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que minaba el apetito global por activos de riesgo.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajaba un 0.09% a 51,215 puntos.

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Con información de Reuters.

