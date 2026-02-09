¡Incertidumbre y el dólar a la baja! En cuánto amaneció el precio HOY lunes 9 de febrero

¿En cuánto está el dólar HOY lunes 9 de febrero? Si necesitas cambiar dólares en México, pagar algún servicio en esta divisa o planear un movimiento financiero, conviene revisar desde temprano cómo abrió el tipo de cambio frente al peso mexicano. Revisar el precio del dólar es clave porque el tipo de cambio puede modificarse conforme avanza el día.

El precio del dólar perdió fuerza este lunes, un movimiento que se reflejó desde temprano en los mercados y que ayudó a que otros activos, como el oro, avanzaran con mayor facilidad.

La caída del billete verde lo llevó a tocar niveles no vistos en más de una semana, un dato clave para entender por qué el tipo de cambio se movió al arranque del día.

Detrás de este ajuste están las expectativas por una semana cargada de datos económicos en Estados Unidos, como empleo e inflación, que mantienen atentos a los inversionistas sobre el rumbo de las tasas de interés.

Con la posibilidad de recortes hacia 2026 sobre la mesa, el dólar muestra debilidad y el mercado se acomoda, un contexto que explica por qué HOY el tipo de cambio abre con cambios frente al peso.

¿En cuánto está el dólar HOY? Precio y tipo de cambio en México

Si HOY lunes 9 de febrero necesitas cambiar dólares en México, pagar algún producto o hacer un movimiento en esta divisa, lo primero es revisar cómo abrió el tipo de cambio frente al peso al inicio de la jornada.

Desde la apertura bancaria, el precio del dólar en Banco Azteca se coloca en $16.05 pesos a la compra y $17.71 pesos a la venta, cifras que funcionan como referencia para quienes realizan operaciones en ventanilla durante el día.

Además del precio, la disponibilidad también cuenta. Banco Azteca permite cambiar dólares todos los días del año, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, lo que facilita hacer la operación incluso fuera del horario bancario tradicional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRUMP SORPRENDE Y ELIGE A KEVIN WARSH PARA DIRIGIR LA RESERVA FEDERAL: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL?

Precio del dólar en Tijuana HOY lunes 9 de febrero

Cruzar la frontera implica tomar decisiones rápidas, y el precio del dólar HOY lunes 9 de febrero en Tijuana es una de las más importantes si necesitas pagar, cambiar efectivo o comprar antes de pasar a Estados Unidos.

Durante la jornada, el dólar se mueve alrededor de los $17.25 pesos a la venta en Tijuana, aunque el monto puede variar según el banco, la casa de cambio, la zona y la hora. Por eso, comparar precios antes de cambiar sigue siendo clave para no pagar de más en la frontera.

Precio del dólar canadiense HOY lunes 9 de febrero en México: cuánto se paga en bancos

Además del dólar estadounidense, el precio del dólar canadiense HOY lunes 9 de febrero es relevante para quienes viajan, pagan servicios o hacen operaciones en esta divisa, ya que pequeñas variaciones pueden impactar directamente en el gasto.

En ventanillas de Banco Azteca, el dólar canadiense se compra alrededor de $10.50 pesos y se vende cerca de $16.33 pesos, precios de referencia que pueden ajustarse conforme avanza el día según la sucursal y la demanda. Por eso, revisar el tipo de cambio HOY antes de cambiar sigue siendo una decisión inteligente.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Mientras Bitcoin y el mercado cripto enfrentaron una semana de alta presión, con caídas que lo llevaron hasta la zona de los 60 mil dólares, el dinero no salió del ecosistema. Se movió. Y se refugió en otro lado.

Las stablecoins concentraron ese flujo. De acuerdo con datos recientes del mercado, la capitalización total de estos activos alcanzó los 310 mil millones de dólares, un nuevo máximo histórico que confirma su papel como resguardo temporal en momentos de volatilidad.

Este contexto explica el comportamiento del precio. Bitcoin inició la jornada HOY en 69 mil 437 dólares por unidad, lo que en México equivale a 1 millón 191 mil 999 pesos, una referencia clave para quienes siguen el mercado o evalúan una operación.