Naomi Yamile desapareció en Naucalpan; activan Alerta AMBER en Edomex

Las autoridades del Estado de México emitieron la Alerta AMBER para localizar a Naomi Yamile Navarrete Méndez, de 15 años de edad, quien desapareció en San Antonio Zomeyucan en Naucalpan de Juárez.

La joven tiene 1.58 metros de estatura, complexión mediana, cara ovalada, tez morena clara, cejas pobladas, cabello castaño oscuro y ondulado, nariz recta, ojos café oscuro chicos, labios medianos, boca mediana y mentón redondo.

Naomi Yamile Navarrete Méndez salió de su domicilio el 21 de junio de 2026 y desde entonces se desconoce su paradero. Sus señas particulares son un lunar en la muñeca de la mano derecha. Ella llevaba una mochila rosa con dibujos de ositos.

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¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México? Así se activa y para qué sirve

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más críticos de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de encontrarlos sanos y salvos en el menor tiempo posible.

Este sistema de alerta funciona a través de una amplia difusión de información. Los datos del menor desaparecido se comparten en distintos canales como radio, televisión, carteles en la vía pública, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que permiten la recepción de mensajes. La intención es que la información llegue al mayor número de personas posible y así aumentar las probabilidades de localización.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que demuestra su relevancia como herramienta internacional en la búsqueda de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número con cobertura nacional 800 00 854 00. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que permite atender reportes en cualquier momento.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar los trámites. Una vez que se confirma que no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata.

La rapidez en este proceso es fundamental, ya que las primeras horas tras la desaparición son clave para la localización del menor, por lo que las autoridades y la ciudadanía juegan un papel importante en la difusión y atención de estos casos.

