¿Baja el Gas LP para la cuesta de enero? Precio para la semana del 11 al 17 de enero 2026; dónde es más barato

¿Se te acabó el tanque? La Comisión Nacional de Energía ( CNE ) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para la semana 11 al 17 de enero 2026; lista por estados.

Precio del Gas LP en México del 11 al 17 de enero 2026

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 17 a los 22 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 10 a los 12 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 11 al 17 de enero 2026, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza en $17.96 el kilogramo y $9.70 pesos el litro , seguido de Mérida en $19.61 el kilogramo y $10.59 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes ubicándose en $19.70 kilogramo y en $10.64 litro.

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Comondú , Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 22.45 pesos el kilogramo y en 12.12 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas ubicándose en $19.99 kilogramos y $10.80 el litro.

📊 ¿Quieres consultar los precios máximos del #GasLP aplicables a consumidores, por región y medio de venta?



Consulta los detalles aquí 👉🏽 https://t.co/cThh9TqwMc



📅 Vigencia: Del 11 al 17 de enero del 2026

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 11 al 17 de enero 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.12 pesos el kilogramo y $10.52 el litro, esto para la semana del 11 al 17 de enero 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.12 pesos el kilogramo y a $10.52 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 11 al 17 de enero 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 19.20 pesos por kilo y 10.37 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.13 pesos por kilo y 10.33 pesos por litro.