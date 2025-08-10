Esto cuesta el Gas LP en México del 10 al 16 de agosto 2025: Lista de precios

¡A preparar la cartera! La Comisión Nacional de Energía (CNE) revela la lista de precios del Gas LP en México para la semana del 10 al 16 de agosto 2025; esta es la lista de costos.

Precios del Gas LP en México del 10 al 16 de agosto 2025

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 18 a los 23 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 10 a los 11 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 10 al 16 de agosto 2025, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Janos en Chihuahua en $18.38 pesos el kilogramo y en $9.92 pesos el litro, seguido del municipio de Unión Juárez, Chiapas en $18.99 el kilogramo y en 10.25 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza en $19.28 kilogramos y $10.41 el litro, junto con Cuernavaca, Morelos ubicándose en $19.97 pesos el kilogramo y 10.78 el litro.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

Por otro lado, en Los Cabos, Baja California Sur el Gas LP se ubica en 23.15 pesos el kilogramo y en 12.50 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue Fresnillo, Zacatecas en $21.20 pesos el kilogramos y $11.45 el litro , seguido de Aguililla, Michoacán, en $21.04 pesos el kilogramo y el 11.36 el litro, junto con Gómez Palacio, Durango en $20.31 pesos el kilogramo y el $10.97 el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 10 al 16 de agosto 2025

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.71 pesos el kilogramo y $10.64 el litro, esto para la semana del 10 al 16 de agosto 2025. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.71 pesos el kilogramo y a $10.64 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 10 al 16 de agosto 2025

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 20.73 pesos por kilo y 11.20 pesos por litro, mientras que en San Pedro Garza García Nuevo León, el precio del gas alcanza los 20.18 pesos por kilo y 10.89 pesos por litro.