¡Crisis en la cocina! Precio del jitomate llega hasta 50 pesos el kilo en Acapulco y golpea el bolsillo de las familias

El aumento repentino en el precio del jitomate continúa impactando la economía de los hogares en Acapulco. En tan solo unas semanas, el kilo de este ingrediente básico pasó de costar alrededor de 21 pesos a alcanzar hasta los 50 pesos en algunos mercados del puerto, situación que ha obligado a muchas familias a ajustar sus hábitos de compra, modificar recetas y buscar alternativas para mantener el equilibrio en el gasto familiar.

Precio del jitomate por las nubes en Acapulco

El aumento repentino en el precio del jitomate continúa impactando la economía de los hogares en Acapulco, donde este producto es uno de los ingredientes básicos en la cocina diaria.

Hace apenas tres semanas, de acuerdo con ciudadanos, el kilo de jitomate se podía encontrar alrededor de los 21 pesos; sin embargo, actualmente en algunos mercados del puerto su precio alcanza hasta los 50 pesos por kilo, según comerciantes y consumidores.

“Estaba como a 16 pesos, y de 16 subió como a 50 pesos el kilo, está muy caro”, comentó Jaqueline Valdés, ama de casa.

Modifican hábitos de compra y de alimentación ante la inflación

Este incremento ha obligado a muchas familias a modificar sus hábitos de compra y de alimentación. Jefas del hogar señalan que han tenido que ajustar sus recetas, sustituir ingredientes o incluso cambiar por completo el menú del día para poder mantener el equilibrio en el gasto familiar.

“¿Has dejado de hacer alguna receta en casa? Sí… ¿Cómo cuál? Como el pollo a la mexicana, porque pues no hay, está muy caro el jitomate”, añadió Jaqueline Valdés.

Comerciantes confirman el aumento de los precios en el mercado

Vendedores en mercados locales también confirmaron que el precio del producto ha tenido variaciones importantes en las últimas semanas, lo que ha provocado que algunos clientes compren menos cantidad o busquen otras alternativas para sus preparaciones.

“Pues yo creo que el tomate de pajarito, que le llaman, y el tomate verde… ¿se reemplaza? Claro que sí, se puede cambiar el jitomate rojo; se cambia por el tomate verde o el tomate de pajarito, que es riquísima la comida”, señaló Elvia Hipólito González, ama de casa.

Economistas indican que este incremento en los precios se relaciona principalmente con factores climáticos, dificultades en la producción y el aumento en los costos de transporte y distribución. Mientras tanto, comerciantes señalan que aún no hay certeza sobre cuánto tiempo se mantendrá este nivel de precios.