Cae Emanuel ‘N’ en Jalisco; los buscaba el FBI tras escapar de prisión federal en Kentucky, Estados Unidos

Emanuel 'N', un peligroso criminal estadounidense condenado por delitos relacionados con narcotráfico y armas de fuego , fue detenido en Jalisco luego de permanecer prófugo tras escapar de una prisión federal en Kentucky, Estados Unidos. La captura ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde autoridades mexicanas desplegaron un operativo especial para localizarlo.

El delincuente, originario de Texas y de 32 años de edad, era buscado por agencias americanas, entre ellas el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), después de huir cuando cumplía una sentencia de 15 años de prisión. Su ubicación en territorio jalisciense activó una coordinación binacional que terminó con su arresto en la zona metropolitana de Guadalajara.

Así localizaron a Emanuel 'N' en Jalisco

La captura fue resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de Jalisco y autoridades federales estadounidenses; de acuerdo con la información oficial, el seguimiento del caso incluyó intercambio constante de información, reuniones de coordinación y labores de inteligencia para determinar el posible paradero del fugitivo.

Las investigaciones apuntaban a que Emanuel “N” podría encontrarse en Jalisco, por lo que se reforzó la vigilancia en distintos puntos del estado; fnalmente fue ubicado en un centro comercial de la colonia Los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga.

Para concretar el operativo, elementos del Grupo de Operaciones Tácticas implementaron un cerco de seguridad en los alrededores del complejo comercial, mientras que drones realizaron labores de observación para confirmar movimientos y reducir riesgos durante la intervención

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🔴 #IMPORTANTE | Con uso de drones, el Grupo de Operaciones Tácticas y la colaboración con la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, la Policía de Jalisco rastreó y capturó a un presunto objetivo prioritario que era buscado por tráfico de fentanilo, armas de fuego y quien… pic.twitter.com/miF10JLmQP — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 10, 2026

Era buscado por el FBI por delitos de narcotráfico

Las autoridades estadounidenses identificaban a Emanuel “N” como un objetivo prioritario debido a los antecedentes que acumulaba en su país; el hombre había sido sentenciado en Ashland, Kentucky, por delitos vinculados con tráfico de drogas, entre ellas sustancias relacionadas con el fentanilo, además de violaciones a la legislación sobre armas de fuego.

Tras escapar de la prisión federal donde permanecía recluido, se emitieron alertas para localizarlo, lo que derivó en la colaboración entre corporaciones de ambos países.

Luego de su captura, Emanuel 'N' fue trasladado bajo custodia al Instituto Nacional de Migración (INM), donde comenzaron los procedimientos correspondientes para su entrega a las autoridades estadounidenses.