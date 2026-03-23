¿Respiro en el bolsillo? El precio del dólar baja y el petróleo se desploma tras tregua de Trump HOY 23 de marzo

Este lunes 23 de marzo ha comenzado con un respiro inesperado para los mercados globales. Tras semanas de tensión máxima, una señal de pausa en el conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó un efecto dominó que alcanzó desde el precio de la gasolina hasta el del dólar.

El anuncio del presidente Donald Trump de posponer por cinco días cualquier ataque contra la infraestructura energética iraní no solo desinfló los precios del petróleo, sino que le quitó fuerza al dólar, permitiendo que otras divisas y las acciones en las bolsas de valores recuperaran el aliento en este inicio de semana.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 23 de marzo?

El peso mexicano aprovecha la debilidad global del dólar tras el anuncio de la Casa Blanca. El billete verde, que venía ganando terreno como refugio seguro, retrocedió frente al euro y monedas emergentes. Así cotizan las ventanillas en México para este lunes:



Compra: 16.65 pesos

16.65 pesos Venta: 18.38 pesos

En la frontera, específicamente en Tijuana, el dólar se mueve en rangos más apretados, cotizando para la compra en 16.95 y para la venta en 17.15 pesos.

Precio del dólar canadiense: así cotiza hoy

Para quienes tienen operaciones con el norte del continente, el dólar canadiense también presenta movimientos importantes ante la caída de los precios de la energía, quedando de la siguiente manera:



Compra: 10.80 pesos

10.80 pesos Venta: 12.97 pesos

Precio del Bitcoin y Criptomonedas hoy 23 de marzo

El Bitcoin ha mostrado una volatilidad marcada por el conflicto en Medio Oriente. Tras las señales de pausa militar, la criptomoneda más importante del mundo cotiza hoy en un promedio de 70 mil 640 dólares en Estados Unidos.

En el mercado mexicano, el Bitcoin se ubica cerca de los un millón 255 mil 314 pesos por unidad.

Bolsas suben hoy, mientras el mundo espera

El índice europeo STOXX 600 y los futuros del S&P 500 en Wall Street reaccionaron al alza, subiendo más del 2% tras el anuncio de Trump. El mercado ha interpretado estos cinco días de "pausa" como una ventana para la diplomacia, lo que ha devuelto la confianza a los inversionistas. Sin embargo, la calma es frágil; la rentabilidad de los bonos del Tesoro se mantiene casi sin cambios, lo que indica que el mundo financiero sigue mirando de reojo cualquier movimiento en el Estrecho de Ormuz.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 23 de marzo?

La noticia de que no habrá bombardeos inmediatos a las centrales eléctricas de Irán hizo que los inversionistas dejaran de "comprar por miedo". El crudo Brent se estableció en 99.27 dólares. Por su parte, el Texas (WTI) se encuentra en 89.19 dólares.