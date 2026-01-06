¡Repunta el precio del dólar! Así amanece el tipo de cambio en México hoy 6 de enero 2026

¡Va para arriba! El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este martes 6 de enero 2026, registrando un aumento en su valor por segundo día consecutivo en el año.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México ára este Día de Reyes 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $19.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense sigue aumentando debido al nerviosismo del mercado por la acción militar estadounidense en Venezuela disminuyó, mientras que las acciones subieron en todo el mundo, ayudadas por comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal.

Precio del dólar alcanza los 19 pesos|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 6 de enero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.75 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para enero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 6 de enero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 6 de enero 2026 en 93 mil 799 pesos por unidad, registrando una baja a 0.07% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 684 mil 475 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin bajo para este 6 de enero 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 6 de enero 2026?

El precio del petróleo subieron levemente este martes 6 de enero 2026 debido a que el mercado sopesó las expectativas de un amplio suministro global este año frente a la incertidumbre en torno a la producción de crudo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.



Petróleo Brent - 62.06 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 58.57 dólares el barril.

Con información de Reuters...