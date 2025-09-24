Dólar, petróleo y Bitcoin: ¿Cómo amanecen este miércoles 24 de septiembre?

El dólar estadounidense subió este miércoles, donde se recuperó de su nivel más bajo en casi una semana, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptó un tono cauteloso sobre una mayor flexibilización durante la noche, aunque los mercados aún descontaban dos recortes más de tasas este año.

Mientras que el euro bajó frente al dólar después de que la confianza empresarial alemana disminuyó.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 24 de septiembre

Como es conocido, Banco Azteca es una de las referencias más importantes para el tipo de cambio en México, pues sus ventanillas son un termómetro directo del mercado. Aquí te decimos a cuánto se cotiza el dólar para compra y venta en Banco Azteca:



Compra: $17.35 pesos

$17.35 pesos Venta: $18.79 pesos

Mientras que el dólar canadiense está a 11.85 pesos la compra y la venta en 13.85 pesos. Recuerda que los horarios de atención en las sucursales son de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Precio del dólar en Tijuana hoy 24 de septiembre

La ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, tiene una cotización particular debido a su cercanía con Estados Unidos. Para este martes, el valor del dólar en Tijuana se ubica en $18.35 pesos.

Además del dólar, otros activos financieros globales muestran movimientos importantes que impactan el panorama económico.

Precio del Bitcoin (BTC) hoy 24 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular, ha registrado un comportamiento mixto. Este miércoles 24 de septiembre, su valor es de $113,022.70 dólares por unidad, lo que representa una ligera subida del 0.86% respecto a su cotización anterior.



En pesos mexicanos, el BTC se cotiza en $2,080,118.55 por unidad, con un incremento del 1.15% en comparación con su último cierre.

Precio del petróleo hoy miércoles 24 de septiembre

Los precios del petróleo se han visto afectados por un equilibrio entre las preocupaciones geopolíticas y el nerviosismo por el exceso de oferta. Aquí su cotización para hoy miércoles:

