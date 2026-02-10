¿Cambias hoy o esperas? El precio del dólar se desploma y mueve el tipo de cambio

El precio del dólar HOY martes 10 de febrero en México se desploma; ¿cuánto vale? Desde temprano, el tipo de cambio se mueve en un entorno de ajustes que conviene revisar antes de cambiar dinero, pagar servicios en dólares o cerrar cualquier operación. El precio del dólar HOY puede variar durante la jornada y unos centavos hacen diferencia en el bolsillo.

En el arranque del día, el dólar muestra presión a la baja, un escenario que ha generado atención entre quienes siguen el mercado cambiario . Este movimiento ocurre mientras los mercados financieros intentan estabilizarse y los inversionistas evalúan señales clave que pueden provocar cambios rápidos en el tipo de cambio.

Uno de los factores que influye es el comportamiento de otras monedas fuertes , que han ganado terreno frente al dólar. Esto reduce su fortaleza y abre la puerta a ajustes que se reflejan en el precio que se paga al cambiar o al realizar operaciones en moneda extranjera.

A esto se suma la expectativa por indicadores económicos de Estados Unidos que se conocerán en los próximos días. Este tipo de información suele generar movimientos durante la jornada, por lo que el dólar puede subir o bajar conforme avanza el día.

¿En cuánto está el dólar HOY? Precio y tipo de cambio en México

Si HOY martes 10 de febrero necesitas cambiar dólares en México, pagar algún producto o planear un movimiento en esta divisa, conviene revisar desde temprano cómo abrió el tipo de cambio frente al peso. El precio del dólar HOY puede ajustarse durante la jornada y unos centavos hacen diferencia.

En ventanilla, Banco Azteca mantiene al dólar en $16.10 pesos a la compra y $17.76 pesos a la venta, cifras que funcionan como referencia inicial para quienes realizan operaciones en efectivo a lo largo del día.

Además del precio, cuenta la disponibilidad. Banco Azteca permite cambiar dólares todos los días del año, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, lo que facilita realizar la operación incluso fuera del horario bancario tradicional.

Precio del dólar en Tijuana HOY martes 10 de febrero

En la frontera, cada minuto cuenta. HOY martes 10 de febrero, el precio del dólar en Tijuana es clave si necesitas pagar, cambiar efectivo o comprar antes de cruzar a Estados Unidos.

Durante la jornada, el dólar se mueve alrededor de $17.20 pesos a la venta en Tijuana . El monto puede variar según el banco, la casa de cambio, la zona y la hora, por lo que comparar antes de cambiar sigue siendo la mejor forma de no pagar de más en la frontera.

Precio del dólar canadiense HOY martes 10 de febrero en México: cuánto se paga en bancos

El precio del dólar canadiense HOY martes 10 de febrero es un dato que conviene revisar si planeas viajar, pagar servicios o hacer movimientos en esta moneda. Una variación mínima puede cambiar el gasto final al momento de cambiar.

Como referencia en ventanilla, Banco Azteca maneja el dólar canadiense alrededor de $10.60 pesos a la compra y cerca de $13.43 pesos a la venta, cifras que sirven como punto de partida para operaciones durante la jornada.