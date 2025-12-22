¿A cuánto está el dólar en México? Tipo de cambio para este 22 de diciembre 2025

¿Te conviene cambiar dinerito? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 22 de diciembre 2025 con una leve baja en su valor; te compartimos el tipo de cambio en México para el segundo lunes del mes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 22 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.65 pesos la compra y se vende en $19.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este lunes 22 de diciembre 2025.

La moneda estadounidense registró una baja debido a que siguen las expectativas de recortes adicionales de las tasas de la Reserva Federal.

Precio del dólar en México supera los 19 pesos|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 22 de diciembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $10.95 pesos la compra y se vende en $13.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche; la institución financiera abre los 365 días del año.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 22 de diciembre del 2025 en 89 mil 905 dólares por unidad, registrando un aumento de 1.45% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 618 mil 104 pesos.

El valor de Bitcoin aumenta para este lunes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 22 de diciembre 2025?

Para este lunes, el precio del petróleo registró un aumento después de que Estados Unidos interceptara un petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela y las tensiones en la guerra de Rusia contra Ucrania se mantuvieron altas, con ambos acontecimientos aumentando los temores de una interrupción del suministro.

