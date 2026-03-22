¿Rumbo a los 18 pesos? Así cotiza el precio del dólar en México para la penúltima semana de marzo 2026

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense se mantuvo estable para la penúltima semana de marzo 2026, impactado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio hoy 22 de marzo 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.20 pesos la compra y se vende en $18.54 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

Precio del dólar se mantiene arriba de los 18 pesos|BANCO AZTECA

La moneda estadounidense supera los 18 pesos por cuarta semana consecutiva debido al conflicto Medio Oriente, además de los tipos de interés a nivel mundial, provocado por el aumento vertiginoso de los precios de la energía.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos se ha quedado como el único banco central importante del que no se espera que suba los tipos de este año.

Precio del dólar en Tijuana hoy 22 de marzo 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.95 pesos la compra y en $15.15 pesos la venta en ventanilla bancaria o en casas de cambio.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres, así como a la institución bancaria a la que acudas a cambiar dinero.

Precio del dólar canadiense en México para febrero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.38 pesos la compra y se vende a $13.84 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo domingo del mes de marzo 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del petróleo supera los cien pesos por segunda semana consecutiva

El precio del petróleo parecen encaminarse a más alzas para este lunes, después de haber cerrado antes del fin de semana en su nivel más alto en casi cuatro años, tras las amenazas de Estados Unidos e Irán de atacar instalaciones energéticas , dijeron analistas el domingo.

El precio del petróleo Brent, para entrega en mayo cerraron con una subida del 3.26%, a 112.19 dólares el barril, el nivel más alto desde julio de 2022.