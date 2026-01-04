¡Cambios en el precio del Gas LP para 2026! Costos para la semana del 4 al 10 de enero en México; dónde es más barato

¡No te quedes sin agua caliente! La Comisión Nacional de Energía ( CNE ) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para 2026, el cual cubre la semana del 4 al 10 de enero.

Fuerza Informativa Azteca te compartimos la lista de costos por estado.

Precio del Gas LP en México del 4 a 10 de enero 2026

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 19 a los 22 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 10 a los 12 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 4 al 10 de enero 2026, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Juárez, Chiapas en $18.71 el kilogramo y $10.10 pesos el litro , seguido de Campeche en $19.53 el kilogramo y $10.55 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Acatlán, Pueblo ubicándose en $19.56 kilogramo y en $10.56 litro.

Además de Irapuato, Guanajuato en $19.70 el kilogramo y en 10.64 el litro.

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Los Cabos , Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 22.67 pesos el kilogramo y en 12.24 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, ubicándose en $19.92 kilogramos y $10.76 el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 4 al 10 de enero 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.49 pesos el kilogramo y $10.52 el litro, esto para la semana del 4 al 10 de enero 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.49 pesos el kilogramo y a $10.52 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 4 al 10 de enero 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 19.42 pesos por kilo y 10.49 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.35 pesos por kilo y 10.45 pesos por litro.