¿Se acabó el gas? Revisa los precios vigentes en todo México la última semana del año

Durante la semana del 28 de diciembre al 3 de enero de 2026, el precio del Gas LP en México se mantiene entre 17 y 22 pesos por kilogramo en la mayoría de las regiones del país. En su modalidad por litro, el costo oscila entre 10 y 11 pesos.

Es importante recordar que el costo del Gas LP varía según la zona, ya que cada región de la República Mexicana registra tarifas distintas.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Entre ellas destaca el municipio de Zaragoza, Coahuila, donde el Gas LP se vende en $17.08 por kilogramo y $9.22 por litro. También aparece Guerrero, Coahuila, con un precio de $17.27 por kilogramo y $9.33 por litro.

Otros municipios con tarifas accesibles son:



Juárez, Chihuahua, con $17.45 por kilogramo y $9.42 por litro.

Ascensión, Chihuahua, donde se ubica en $17.89 por kilogramo y $9.66 por litro.



¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, uno de los precios más altos se registra en Comondú, Baja California Sur, donde el kilogramo alcanza los $22.77, mientras que el litro llega a $12.30.

A esta zona le siguen:

Los Cabos, Baja California Sur, con $22.58 por kilogramo y $12.19 por litro.

Angostura, Sinaloa, con $22.40 por kilogramo y $12.10 por litro.

La Paz, Baja California Sur, donde el costo llega a $21.89 por kilogramo y $11.82 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 28 de diciembre al 3 de enero de 2026

En la Ciudad de México , el precio vigente para esta semana es de $19.64 por kilogramo y $10.61 por litro, sin cambios respecto al periodo anterior.

En el Estado de México, la tarifa se mantiene en rangos similares, con costos de $19.64 por kilogramo y $10.61 por litro, aunque puede variar dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Gas LP se ubica en $19.52 por kilogramo y $10.54 por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio llega a $19.45 por kilogramo y $10.50 por litro.

