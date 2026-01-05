¿A cuánto el litro de combustible? Así arranca el precio de la gasolina en México para este 2026; costos Magna, Premium y Diésel
El precio de la gasolina en México registró un leve aumento en algunas zonas del país, alcanzando los 24 pesos el litro; estos son los costos por estado.
¡Que los Reyes Magos no se queden sin combustible! Para el inicio del año 2026, el litro de gasolina en México reportó cambios importantes en distintas zonas del país; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel para este lunes 5 de enero 2026.
El precio del combustible podría varias dependiendo de la zona y el establecimiento en al que acudas a cargar gasolina.
¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.
- Diésel por litro: 26.39 pesos.
Precio del gas natural para este 5 de enero 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 5 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.19 pesos.
Precio de gasolina en Edomex hoy 5 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos.
- Diésel precio por litro: 25.90 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara 5 enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.44 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.47 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registró un leve aumento para el primer lunes del año; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.21 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.14 pesos.
Precio de gasolina en Baja California Sur para este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.44pesos.
- Diésel precio por litro: 27.00 pesos.
¿A cuánto está el litro Campeche hoy 5 de enero 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.48 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.73 pesos.
Precio de la gasolina en Aguascalientes hoy 5 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.94 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos.
¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro, seguido de Estado de México en 23.59 pesos.
Por el contrario, Baja California Sur, es el lugar más caro, cotizando en 24.15 pesos el litro.