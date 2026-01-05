¿A cuánto el litro de combustible? Así arranca el precio de la gasolina en México para este 2026; costos Magna, Premium y Diésel

¡Que los Reyes Magos no se queden sin combustible! Para el inicio del año 2026, el litro de gasolina en México reportó cambios importantes en distintas zonas del país; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel para este lunes 5 de enero 2026.

El precio del combustible podría varias dependiendo de la zona y el establecimiento en al que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México?

Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.

Diésel por litro: 26.39 pesos.

Precio del gas natural para este 5 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 5 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos.

Diésel precio por litro: 26.19 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 5 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos.

Diésel precio por litro: 25.90 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara 5 enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.44 pesos.

Diésel precio por litro: 26.47 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registró un leve aumento para el primer lunes del año; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.21 pesos.

Diésel precio por litro: 26.14 pesos.

Precio de gasolina en Baja California Sur para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.44pesos.

Diésel precio por litro: 27.00 pesos.

¿A cuánto está el litro Campeche hoy 5 de enero 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.48 pesos.

Diésel precio por litro: 26.73 pesos.

Precio de la gasolina en Aguascalientes hoy 5 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.94 pesos.

Diésel precio por litro: 26.40 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro , seguido de Estado de México en 23.59 pesos.