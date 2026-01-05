¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México? Así puedes seguir su recorrido 2026 EN VIVO

Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar comienzan su viaje desde el Oriente para repartir regalos a millones de niños. Pero, ¿es posible seguir el recorrido de Reyes Magos este 2026 y así saber a qué hora van a pasar por México?

Recorrido de los Reyes Magos EN VIVO

A diferencia de Santa Claus, cuya trayectoria es rastreada por varias plataformas, los interesados solo pueden seguir la ruta en el sitio: Localiza a Los Reyes Magos .

Se trata de una app interactiva que muestra su salida desde Oriente, así como el avance por distintos países de Latinoamérica, incluyendo México.

Esta aplicación suele activarse la tarde del 5 de enero y se convierte en una de las más buscadas del año. Además del mapa, incluye mensajes personalizados y actividades para niños, lo que la vuelve ideal para antes de irse a dormir.

¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México?

Esta es una de las dudas más comunes cada año. Aunque la celebración oficial y la partida de rosca es el 6 de enero, la tradición marca que:



Los Reyes Magos

Los regalos aparecen durante la madrugada del 6 de enero

Es decir, Melchor, Gaspar y Baltasar recorren México mientras todos duermen. Por eso, los niños dejan sus zapatos listos antes de irse a la cama.



¿De dónde viene la tradición de los Reyes Magos?

El origen de los Reyes Magos, también conocidos como los Magos de Oriente, se remonta a un relato bíblico narrado en el Evangelio de San Mateo.

Según la historia, tres hombres siguieron una estrella hasta Belén para conocer al niño Jesús. Cada rey llevó un regalo con un significado especial:



Oro, símbolo de realeza

Incienso, relacionado con lo divino

Mirra, asociada al sacrificio

Con el paso de los siglos, esta tradición llegó a España y posteriormente a América Latina, donde México la adoptó con gran fuerza, convirtiéndola en una de las fechas más importantes de la temporada decembrina, la cual cierra con la partida de la tradicional Rosca de Reyes.

