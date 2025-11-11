Precio de Gasolina hoy 11 de noviembre: ¿cuánto cuestan Magna, Premium y Diésel en México?
Descubre el nuevo precio de la gasolina en México para hoy martes 11 de noviembre de 2025. Compara los precios;¡esto pagarás por llenar tu tanque!
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para esta jornada de martes 11 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.
Este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.
¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este martes 11 de noviembre son:
Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro
Precio de la Gasolina Premium: $25.81 por litro
Precio del Diésel: $26.16 por litro.
Precio del Gas Natural Vehicular hoy 11 de noviembre de 2025
Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro
Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro
Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de noviembre de 2025
Gasolina Regular: $23.47 pesos por litro
Gasolina Premium: $25.76 pesos por litro
Diésel: $25.86 pesos por litro.
Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 11 de noviembre de 2025
Precio de la Magna: $23.85 pesos por litro
Precio de la Premium: $26.35 pesos por litro
Precio del Diésel: $26.24 pesos por litro
Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 11 de noviembre de 2025
Gasolina Regular: $23.34 pesos por litro
Gasolina Premium: $27.03 pesos por litro
Diésel: $25.86 pesos por litro.
Gasolina en el Estado de México al 11 de noviembre de 2025
Magna: $23.60 pesos por litro
Premium: $25.27 pesos por litro
Diésel: $25.69 pesos por litro.
La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.47 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.13 pesos por litro de gasolina Premium).
¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 11 de noviembre de 2025?
Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:
Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.
Hoy No Circula martes 11 de noviembre de 2025
Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este martes aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondiente al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
- Engomado rosa
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 11, 2025
El #HoyNoCircula de este martes 11 de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/G0QQbeEwTw