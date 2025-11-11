¡Qué no te multen! Así queda el Hoy No Circula para este martes 11 de noviembre en CDMX y Edomex
Este martes 11 de noviembre de 2025 revisa si tu vehículo tiene restricción; aquí te decimos los municipios donde aplica el Hoy No Circula en la ZMVM.
Este martes 11 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que los automovilistas deben revisar si su vehículo está sujeto a restricción para evitar sanciones. Según el calendario del programa, la restricción se aplica en un horario típico que va desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.
¿Qué autos no circulan este 11 de noviembre?
Los autos que no podrán circular son aquellos que correspondan al engomado rosa, con terminación de placas 7 y 8 y tipo de holograma 1y 2. Mientras tanto, los vehículos con holograma 0 o 00, los eléctricos e híbridos y algunos vehículos exentos podrán circular sin problema.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb
Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula
La restricción del Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México mientras que en los municipios mexiquenses que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México son los siguientes:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Si tu vehículo tiene matrícula de alguno de estos municipios o alcaldías, aplica la restricción, salvo que tenga holograma 0 o 00, sea eléctrico/híbrido o esté exento.
🚘 ¡No te quedes sin verificar!— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 10, 2025
Si tu vehículo porta placas con terminación 9️⃣ o 0️⃣, el plazo para verificar vence el 31 de diciembre ⏰
Cumple con el ambiente 🌎 y evita multas
Agenda tu cita ahora 👉 https://t.co/rES8Lt2Yzw pic.twitter.com/yfvxUz6hTQ
Recomendaciones para evitar multas por el Hoy No Circula
- Verifica el holograma de tu vehículo: si es 1 o 2 y coincide con color de engomado/terminación de placa del día, no podrá circular.
- Si tienes engomado y número de placa restringidos para hoy, considera usar transporte público, compartir auto o aplazar el desplazamiento.
- Mantente alerta a comunicados oficiales por posibles “Doble Hoy No Circula” si la calidad del aire empeora.
- Asegúrate de que tu verificación vehicular esté vigente, ya que vehículos sin verificación podrían tener restricciones adicionales.
- Consulta fuentes oficiales como el portal del programa Hoy No Circula o redes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para confirmar los detalles.
- Las multas superan los 3 mil pesos.