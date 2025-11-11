¡Qué no te multen! Así queda el Hoy No Circula para este martes 11 de noviembre en CDMX y Edomex

Este martes 11 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que los automovilistas deben revisar si su vehículo está sujeto a restricción para evitar sanciones. Según el calendario del programa, la restricción se aplica en un horario típico que va desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este 11 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son aquellos que correspondan al engomado rosa, con terminación de placas 7 y 8 y tipo de holograma 1y 2. Mientras tanto, los vehículos con holograma 0 o 00, los eléctricos e híbridos y algunos vehículos exentos podrán circular sin problema.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

La restricción del Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México mientras que en los municipios mexiquenses que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México son los siguientes:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Si tu vehículo tiene matrícula de alguno de estos municipios o alcaldías, aplica la restricción, salvo que tenga holograma 0 o 00, sea eléctrico/híbrido o esté exento.

🚘 ¡No te quedes sin verificar!

Si tu vehículo porta placas con terminación 9️⃣ o 0️⃣, el plazo para verificar vence el 31 de diciembre ⏰

Cumple con el ambiente 🌎 y evita multas

Agenda tu cita ahora 👉 https://t.co/rES8Lt2Yzw pic.twitter.com/yfvxUz6hTQ — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 10, 2025

Recomendaciones para evitar multas por el Hoy No Circula