¿Gasolinazo en pleno Día de Reyes? Precio de la gasolina en México hoy 6 de enero 2026

¡No te quedes son combustible! El litro de gasolina en México registró ligeros cambios para este Día de Reyes 2026 en distintas zonas del país; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel para este martes 6 de enero.

Recuerda que el costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México?

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.

Diésel por litro: 26.39 pesos.

Precio del gas natural para este 6 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 6 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.12 pesos.

Diésel por litro: 26.18 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 6 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos.

Diésel por litro: 25.90 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.78 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.44 pesos.

Diésel por litro: 26.47 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registró un leve aumento para el primer lunes del año; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.62 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.19 pesos.

Diésel por litro: 26.13 pesos.

Precio de gasolina en Campeche parar este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.

Diésel por litro: 26.73 pesos.

¿A cuánto está el litro en Colima este 6 de enero 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.83 pesos.

Diésel por litro: 26.66 pesos.

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 6 de enero 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 2.81 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.67 dólares

Diésel precio por galón: 3.53 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Ciudad de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro , seguido de Estado de México en 23.58 pesos.