¿Gasolinazo en pleno Día de Reyes? Precio de la gasolina en México hoy 6 de enero 2026
El precio de la gasolina registra cambios importantes en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León; costos para el litro de Magna, Premium y Diésel.
¡No te quedes son combustible! El litro de gasolina en México registró ligeros cambios para este Día de Reyes 2026 en distintas zonas del país; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel para este martes 6 de enero.
Recuerda que el costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.
- Diésel por litro: 26.39 pesos.
Precio del gas natural para este 6 de enero 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 6 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.12 pesos.
- Diésel por litro: 26.18 pesos.
Precio de gasolina en Edomex hoy 6 de enero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos.
- Diésel por litro: 25.90 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.78 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.44 pesos.
- Diésel por litro: 26.47 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registró un leve aumento para el primer lunes del año; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.62 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.19 pesos.
- Diésel por litro: 26.13 pesos.
Precio de gasolina en Campeche parar este 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos.
- Diésel por litro: 26.73 pesos.
¿A cuánto está el litro en Colima este 6 de enero 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.83 pesos.
- Diésel por litro: 26.66 pesos.
Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy
El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 6 de enero 2026; te compartimos los costos.
- Gasolina Regular por galón: 2.81 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 3.67 dólares
- Diésel precio por galón: 3.53 dólares
¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro, seguido de Estado de México en 23.58 pesos.
Por el contrario, Campeche, es el lugar más caro, cotizando en 23.85 pesos el litro.