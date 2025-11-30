Precio de la gasolina hoy 30 de noviembre de 2025 en México: ¡Revisa antes de cargar o pagarás de más!

¿Sabes dónde se encuentra la gasolina más económica hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el reporte actualizado sobre las zonas de México donde el precio de este combustible registra los costos más bajos para este domingo 30 de noviembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

precio por litro: 23.39 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos

por litro: 25.90 pesos Diésel precio por litro: 26.37 pesos

Precio del gas natural vehicular 30 de noviembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 30 de noviembre 2025

Estos son los costos del litro de gasolina en la Ciudad de México este domingo 30 de noviembre:

Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos

precio por litro: 23.50 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.11 pesos

Premium por litro: 26.11 pesos Diésel precio por litro: 26.15 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 30 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

precio por litro: 23.59 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.33 pesos

por litro: 25.33 pesos Diésel precio por litro: 25.87 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 30 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

precio por litro: 23.87 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.59 pesos

por litro: 26.59 pesos Diésel precio por litro: 26.48 pesos

Precio de gasolina hoy 30 de noviembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos

precio por litro: 23.69 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.13 pesos

por litro: 27.13 pesos Diésel precio por litro: 26.10 pesos

Precio de gasolina en Puebla hoy 30 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos

precio por litro: 23.45 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 24.92 pesos

por litro: 24.92 pesos Diésel precio por litro: 25.64 pesos

Precio de gasolina en Guanajuato hoy 30 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos

precio por litro: 23.74 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos

por litro: 26.14 pesos Diésel precio por litro: 26.56 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Así se encuentra el costo de la gasolina en Estados Unidos para este 30 de noviembre de 2025:

Gasolina Regular por galón: 3.00 dólares (54.89 pesos)

por galón: 3.00 dólares (54.89 pesos) Gasolina Premium precio por galón: 3.85 dólares (70.44 pesos)

precio por galón: 3.85 dólares (70.44 pesos) Diésel precio por galón: 3.75 dólares (68.61 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de este domingo 30 de noviembre de 2025 corresponden al reporte de los permisionarios, conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Puebla destaca como una de las entidades con gasolina más accesible, con un costo de 23.45 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, se posiciona entre las ciudades donde el combustible se vende más caro, alcanzando los 23.87 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia esencial entre ambas gasolinas radica en su octanaje, que determina la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, indicada para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para identificar el tipo adecuado para tu automóvil, revisa el manual del vehículo, el tapón del tanque o la placa en la puerta del conductor.

