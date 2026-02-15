Plan de domingo: Así amanece el precio de la gasolina en todo México hoy 15 de febrero

¿Buscas dónde cargar gasolina al mejor precio hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos en qué zonas de México se encuentra más económico el combustible este domingo 15 de febrero de 2026, para que planifiques mejor tus traslados y cuides tu bolsillo.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Este es el costo promedio nacional de los combustibles para este 15 de febrero de 2026:

Gasolina Regular precio por litro: 23.27 pesos

precio por litro: 23.27 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.70 pesos

precio por litro: 25.70 pesos Diésel precio por litro: 26.29 pesos

Precio del gas natural vehicular 15 de febrero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 15 de febrero 2026

Te damos a conocer el costo del litro de gasolina en la Ciudad de México este domingo 15 de febrero:

Gasolina Regular : 23.42 pesos por litro

: 23.42 pesos por litro Gasolina Premium : 25.77 pesos por litro

: 25.77 pesos por litro Diésel: 25.52 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 15 de febrero 2026

En el Estado de México, los precios se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.54 pesos por litro

: 23.54 pesos por litro Gasolina Premium : 25.29 pesos por litro

: 25.29 pesos por litro Diésel: 25.85 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 15 de febrero 2026

En Guadalajara, los costos son:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 26.21 pesos por litro

: 26.21 pesos por litro Diésel: 26.30 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 15 de febrero 2026 en Monterrey

En Monterrey, el precio del combustible es:

Gasolina Regular : 23.58 pesos por litro

: 23.58 pesos por litro Gasolina Premium : 27.14 pesos por litro

: 27.14 pesos por litro Diésel: 25.97 pesos por litro

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 15 de febrero 2026

En el estado de Tlaxcala, los precios son:

Gasolina Regular: 23.34 pesos por litro

Gasolina Premium: 24.77 pesos por litro

Diésel: 25.57 pesos por litro

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 15 de febrero 2026

En Hidalgo, el combustible se comercializa en:

Gasolina Regular: 23.40 pesos por litro

Gasolina Premium: 24.56 pesos por litro

Diésel: 25.85 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio del combustible en Estados Unidos para el 15 de febrero de 2026:

Gasolina Regular: 2.92 dólares por galón (50.12 pesos)

Gasolina Premium: 3.79 dólares por galón (65.05 pesos)

Diésel: 3.65 dólares por galón (62.65 pesos)

¿Por qué en Texas la gasolina es barata y en México impagable? La verdad detrás del precio

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El costo de los combustibles corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con los datos de este 15 de febrero de 2026, Tlaxcala se mantiene como una de las entidades con el precio más bajo en gasolina Regular, al ubicarse en 23.34 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, figura entre las zonas con el costo más elevado, con un precio de 23.66 pesos por litro en la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el nivel de octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, lo que la hace adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium posee 91 octanos o más y está recomendada para vehículos con motor turbo, sobrealimentado o con sistemas de inyección directa.

Para elegir el combustible correcto, revisa el manual del fabricante, la tapa del tanque o el marco de la puerta del conductor, donde generalmente se especifica el tipo de gasolina que requiere tu automóvil.

