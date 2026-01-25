¿Sube el precio de la gasolina en México? Así amanece el litro de combustible para este domingo

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este domingo 25 de enero 2026; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.

El precio del combustible puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.

¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.33 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.34 pesos

Precio del gas natural vehicular 25 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 25 de enero 2026

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el tercer domingo de enero 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 26.06 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.12 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 25 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.35 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 25.30 pesos el litro

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 25 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 26.30 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.37 pesos

Precio de la gasolina hoy 25 de enero 2026 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey se mantuvo sin cambios para este domingo; se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 27.08 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.01 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 25.92 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.37 pesos

¿A cuánto está el litro en Colima hoy 25 de enero 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos el litro

Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.64 pesos

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 25 de enero 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 2.86 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.73 dólares

Diésel precio por galón: 3.56 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en Méxic o con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Estado de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.35 pesos por litro , seguido de Ciudad de México en 23.48 pesos.