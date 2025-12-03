¡No te confíes! Compara el precio de la gasolina y encuentra la opción más barata hoy

Ya es mitad de semana y la planificación de tus rutas es clave. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, para que encuentres la opción más conveniente para tu bolsillo antes de seguir tu camino.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 3 de diciembre

Gasolina Regular (Magna): $23.51 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 3 de diciembre

Mínimo por litro: $10.61 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.71 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.87 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.79 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados, el Estado de México mantiene uno de los precios promedio más bajos entre las ciudades clave para la Gasolina Regular, con $23.60 pesos por litro.

En contraste, Jalisco registra el costo promedio más alto entre estas entidades, cotizando la Gasolina Regular en $23.87 pesos por litro.

Hoy No Circula para este miércoles 3 de diciembre

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este miércoles 3 de diciembre, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas: 3 y 4

3 y 4 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rojo