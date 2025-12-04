¡A llenar el tanque este jueves! El precio de gasolina en diferentes ciudades para este 4 de diciembre
¡Jueves de planificación! Antes de llenar el tanque para la ruta de fin de semana, revisa el precio de la gasolina hoy en CDMX, Edomex y el resto de México.
¡Atención! Ya es jueves y estamos a un paso del fin de semana. Planificar tu ruta y tus gastos de movilidad es crucial. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, para que encuentres la opción más conveniente para tu bolsillo.
Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.
Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 4 de diciembre
Según los precios promedio reportados a nivel nacional al corte del 3 de diciembre de 2025:
- Gasolina Regular (Magna): $23.69 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.82 pesos por litro
- Diésel: $26.47 pesos por litro
Precios del gas natural vehicular hoy 4 de diciembre
- Mínimo por litro: $10.61 pesos
- Promedio por litro: $12.55 pesos
- Máximo por litro: $19.64 pesos
¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.71 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.83 pesos por litro
- Diésel: $25.90 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.34 pesos por litro
- Diésel: $25.89 pesos por litro
El municipio donde se encuentra más barato el litro de Magna es en Malinalco con 16.13 pesos, mientras que el más caro es Coatepec Harinas en 24.44 pesos.
¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.87 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.22 pesos por litro
- Diésel: $26.16 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?
- Gasolina Regular (Magna): $23.78 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.80 pesos por litro
- Diésel: $24.39 pesos por litro
¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?
Según los datos reportados, el Estado de México mantiene uno de los precios promedio más bajos entre las ciudades clave para la Gasolina Regular con $23.60 pesos por litro.
En contraste, Jalisco registra el costo promedio más alto entre estas entidades, cotizando la Gasolina Regular en $23.87 pesos por litro.
Hoy No Circula para este jueves 4 de diciembre
Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este jueves 4 de diciembre, los autos que deben quedarse en casa son:
- Placas: 1 y 2
- Holograma: 1 y 2
- Engomado: Verde
