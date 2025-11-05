¿Te conviene llenar hoy? Este es el precio de la gasolina regular y premium este 5 de noviembre

A mitad de semana, saber el costo exacto del combustible te da el control de tu cartera. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, 5 de noviembre de 2025, para que no gastes de más.

A continuación, encontrarás el costo promedio a nivel nacional y el desglose en zonas clave como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Tamaulipas y Nuevo León.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 5 de noviembre

Según los precios promedio reportados a nivel nacional a las 01:00 horas del 4 de noviembre de 2025 (el último corte completo disponible):



Gasolina Regular (Magna): $23.51 pesos por litro

$23.51 pesos por litro Gasolina Premium: $25.42 pesos por litro

$25.42 pesos por litro Diésel: $25.91 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 5 de noviembre

Mínimo por litro

Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.70 pesos por litro

$23.70 pesos por litro Gasolina Premium: $25.69 pesos por litro

$25.69 pesos por litro Diésel: $25.65 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.59 pesos por litro

$23.59 pesos por litro Gasolina Premium: $25.25 pesos por litro

$25.25 pesos por litro Diésel: $25.67 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Tamaulipas hoy?

Gasolina Regular (Magna): $21.72 pesos por litro

$21.72 pesos por litro Gasolina Premium: $23.38 pesos por litro

$23.38 pesos por litro Diésel: $24.07 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.74 pesos por litro

$23.74 pesos por litro Gasolina Premium: $26.60 pesos por litro

$26.60 pesos por litro Diésel: $24.20 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados, el municipio de Acambay, en el Estado de México, registra uno de los precios más bajos a nivel nacional para la Gasolina Regular (Magna) con $23.39 pesos por litro.

En el análisis de las ciudades clave, Tamaulipas se mantiene con el precio promedio de Regular más bajo ($21.72 pesos por litro), mientras que Jalisco registra el promedio más alto entre estas entidades ($23.74 pesos por litro).

Hoy No Circula para este miércoles 5 de noviembre

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este miércoles 5 de noviembre, los autos que deben quedarse en casa son:



Placas: 3 y 4

3 y 4 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rojo