¡Adiós, Gas! Conoce si subió o bajó el precio del Gas LP esta semana del 2 al 8 de noviembre en México

Durante la semana del 2 al 8 de noviembre de 2025, los precios del Gas LP en México se mantienen entre 17 y 23 pesos por kilogramo, mientras que por litro oscilan entre los 9 y 12 pesos, de acuerdo con la lista publicada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Es importante recordar que el costo del Gas LP varía dependiendo de la región, ya que en algunos estados y municipios el precio puede ser más alto o más bajo según la logística y la distancia de distribución.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para esta semana, del 2 al 8 de noviembre de 2025, el Gas LP más barato se encuentra en los municipios de Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza en Coahuila, donde se vende en $17.70 pesos por kilogramo y $9.56 pesos por litro.

Le siguen los municipios de Guerrero e Hidalgo, también en Coahuila, con un precio de $17.89 pesos por kilo y $9.66 por litro.

Entre las zonas con precios más bajos también destacan Juárez, Chihuahua, con $18.07 pesos por kilogramo y $9.76 por litro, además de Camargo, Tamaulipas, donde el costo se ubica en $18.49 pesos por kilo y $9.98 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, el Gas LP más caro de la semana se registra en Comondú, Baja California Sur, con un precio de $23.44 pesos por kilogramo y $12.66 por litro, siendo la zona con el costo más elevado del país.

Le siguen Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, con $23.30 pesos por kilo y $12.58 por litro; Los Cabos, en Baja California Sur, con $23.25 pesos por kilogramo y $12.56 por litro; y Angostura, Sinaloa, con $23.07 pesos por kilogramo y $12.46 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 2 al 8 de noviembre de 2025

¡Atención, capitalinos! Para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2025, el precio del Gas LP en la Ciudad de México (CDMX) se mantiene en $19.64 pesos por kilogramo y $10.61 por litro, sin variaciones respecto a la semana anterior.

En el Estado de México (Edomex), el costo también se mantiene en $19.64 pesos por kilo y $10.61 por litro, aunque puede cambiar ligeramente según el municipio de residencia.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el precio del Gas LP se ubica en $20.19 pesos por kilogramo y $10.90 pesos por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el costo llega a $20.12 pesos por kilo y $10.86 pesos por litro.