¿Qué filme ganará el Premio Oscar a Mejor Película en 2024? Esto dice la Inteligencia Artificial

Cada vez estamos más cerca de la edición número 96 de los Premios Oscar, que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California. Este magno evento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, programado para el 10 de marzo 2024, honra a las mejores películas estrenadas durante el año 2023, un año complicado para la industria debido a la larga huelga de actores y guionistas.

Durante esta temporada de premios de Hollywood siempre causa gran curiosidad pero sobre todo rumores acerca de quiénes serán los más ganadores a las nominaciones para los Oscar 2024 en sus respectivas categorías. Uno de los premios y categorías que más llama la atención es el Premio Oscar a la Mejor Película y ahora gracias a la Inteligencia Artificial se puede tener una mejor idea al respecto.

Películas nominadas al Oscar 2024 a Mejor Película

American Fiction

Un drama histórico que aborda la Guerra Civil en Estados Unidos.

Anatomía de una caída



Un thriller acerca de un hombre que aparece muerto al pie de su casa.

Barbie

Una comedia basada en la popular muñeca estadounidense.

Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna)



Un thriller que aborda una serie de asesinatos de mujeres indígenas en el estado de Oklahoma.

Maestro

Una película biográfica acerca del director de orquesta Leonard Bernstein.

Oppenheimer

Un drama que habla acerca del científico que lideró el Proyecto Manhattan y la creación de armas nucleares.

The Holdovers (Los que se quedan)

Un drama acerca de un grupo de amigos que se reencuentran luego de muchos años.

Vidas pasadas



Un drama romántico acerca de dos personas que se reencuentran en diferentes vidas.

Factores a considerar para la película ganadora del Oscar 2024 a Mejor Película

Aunque es prácticamente imposible predecir con certeza quién ganará el Oscar 2024 a Mejor Película, la Inteligencia Artificial ha analizado algunos factores que podrían influir en la decisión final.

El prestigio de directores y actores

Entre los largometrajes nominados a Mejor Película en estos Premios Oscar, se encuentran cineastas reconocidos, como Martin Scorsese y Greta Gerwig; además de que se destacan las participaciones de actores y actrices de renombre como Margot Robbie (Barbie), Leonardo DiCaprio (Oppenheimer) y Daniel Craig (Anatomía de una caída).

El tema de la película

Cabe decir que para este 2024, algunas de las nominadas a Mejor Película, abordan temas relevantes y de actualidad; el filme de “Los asesinos de la luna” toca el delicado tema de la violencia contra las mujeres, mientras que en American Fiction se habla acerca del cambio climático. Coyunturas que podrían influir en la decisión.

Las críticas y la opinión pública



Esto se basa en las buenas o malas críticas que han recibido las películas de parte de la prensa especializada; situación que podría influir de mala o buena manera en el interés (mayor o menor) por parte del público y por lo tanto, aumentar sus posibilidades de ganar la codiciada “estatuilla dorada”.

Esta es la ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película, según la IA

Para esta edición de los Premios Oscar 2024, se espera que películas como Oppenheimer, Barbie, Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon), Los que se quedan (The Holdovers) y Pobres criaturas (Poor Things), sean las que arrasen con los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Conforme a la Inteligencia Artificial (IA), que se basó en un análisis de los factores mencionados, el filme que sería la galardonado con el Premio Oscar a la Mejor Película es: Oppenheimer, una película biográfica de suspenso de 2023, escrita y dirigida por Christopher Nolan. Esto debido a que cuenta con un director y un actor de renombre, además de que aborda un tema histórico de gran importancia.