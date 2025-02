Oscar 2025: El curioso origen del nombre de “Elphaba”, el personaje protagónico de ‘Wicked’

¿Podría ‘Wicked’ ser una de las grandes sorpresas de los Oscar 2025? A menos de un año de su estreno, la película ‘Wicked’ ha causado gran expectativa entre los fanáticos de los musicales de Broadway y de la historia de El Mago de Oz. La cinta, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, explorará los orígenes de la famosa “Bruja Mala del Oeste”, cuyo nombre es “Elphaba”, pero, ¿de dónde proviene este curioso nombre? La respuesta te sorprenderá.

¿Por qué “Elphaba” se llama así?

El nombre “Elphaba” fue creado por Gregory Maguire, autor de la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, a partir de la pronunciación de las iniciales de L. Frank Baum (LFB), el autor de El maravilloso mago de Oz. Este nombre se le dio al personaje de Elphaba Thropp, la protagonista de la novela de Maguire, que es una reinterpretación de la Malvada Bruja del Oeste.

¡Un giro único clásico de la fantasía! Maguire desafió las convenciones al enfocándose en la bruja que había nacido con la piel verde.

¿Cuántas nominaciones tiene “Wicked” en los Premios Oscar 2025?

La película “Wicked” tiene 10 nominaciones en los Premios Oscar 2025, que incluyen las siguientes categorías:



Mejor Película, reconocimiento a la calidad general de la producción, incluyendo la dirección, el guion, las actuaciones y los aspectos técnicos.

Mejor Actriz (Cynthia Erivo), por su interpretación de Elphaba , destacando su habilidad para transmitir la complejidad y evolución del personaje.

por su papel como Glinda, resaltando su carisma y talento vocal en la adaptación cinematográfica.

Mejor Banda Sonora Original, en reconocimiento a la música compuesta para la película, que complementa la narrativa y crea una atmósfera mágica y emotiva.

Mejor Diseño de Producción, por la creación de los escenarios y ambientes visuales que transportarán al espectador al mundo mágico de Oz.

Mejor Maquillaje y Peinado, destacando el diseño de los personajes, incluyendo el icónico tono de piel verde de Elphaba y los elaborados peinados de los habitantes de Oz.

Mejor Sonido, reconociendo la calidad de la mezcla y diseño de sonido, que contribuye a la inmersión del espectador en la historia.

Mejor Edición, por el montaje y ritmo de la película, que mantiene al espectador enganchado a la trama y destaca los momentos más importantes.

Mejores Efectos Visuales, en reconocimiento a la creación de los efectos especiales que dan vida a los elementos fantásticos de Oz, como la magia y las criaturas imaginarias.

Estas nominaciones reflejan el amplio reconocimiento de la Academia a la calidad y el impacto de “Wicked” en la temporada de premios.