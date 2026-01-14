Presa Tequilasco: la crisis sanitaria en la alcaldía Álvaro Obregón

La Presa Tequilasco en Álvaro Obregón se ha convertido en un foco de contaminación que está afectando gravemente la salud y calidad de vida de los vecinos. El olor nauseabundo a “caño, lodo podrido, caca” se ha vuelto insoportable, colocándose en las casas y obligando a las familias a tomar medidas extremas.

Crisis sanitaria en Álvaro Obregón

Cierran puertas y ventanas, pero no es suficiente, pues el olor se cuela en sus casas: es la Presa Tequilasco, en la alcaldía Álvaro Obregón donde la salud se pudre y los malos olores y el agua contaminada está provocando enfermedades.

“Dolores de cabeza, diarrea, cuestiones de la vista, conjuntivitis y escurrimiento nasal, ya, ya es demasiado”, dijo Ana Luz, afectada.

La familia de Reina ya ha implementado nuevas técnicas: y tienen que usar cubrebocas dentro de la casa: “Sí, tengo mis niños chiquitos, y bueno, quieren salir a jugar, la pelota, la bici, pero, pues el olor es demasiado fuerte”, mencionó Reina, afectada.

El estancamiento de aguas negras y la acumulación de desechos han marcado la vida de los vecinos: “Todo el drenaje que baja del Desierto de los Leones hacia la barranca, cae a cielo abierto”, dijo Carmen, afectada.

Millones de pesos y solo un porciento de avance

No solo huele a podrido, también apesta a corrupción , pues vecinos de la zona, aseguran que las labores de desazolve no se hacen completas y para muestra, estos documentos que dicen:

De marzo a julio de 2023, se gastaron más de nueve millones de pesos en supuestas acciones de recuperación, pero solo se reportó el uno por ciento de avance.

En 2024 se destinaron casi seis millones para el mismo fin, la alcaldía Álvaro Obregón aseguró a Fuerza Informativa Azteca que ha desplegado brigadas de salud y limpieza para atender el problema.

Aunque solo se han enfocado en él desyerbe y retiro de cuatro mil 600 toneladas de basura de abril a la fecha, no en el desazolve.

Y el mal olor continúa y empieza a enfermar a los habitantes en sus propias casas: “Y la falta de ese mantenimiento de desazolve en muchos años que se haga de manera bien, es lo que nos está afectando también”, dijo Carmen, afectada.