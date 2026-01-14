Un dron lo grabó todo: acusan posible “mordida” de policías en Tonalá, Jalisco

Un video grabado desde el aire con un dron, encendió la polémica en Tonalá, Jalisco, luego de que se difundieran imágenes que muestran un presunto acto de corrupción (o la famosa "mordida") entre agentes de la Policía Vial y los ocupantes de una camioneta de modelo atrasado. El material, captado con un dron sin que los involucrados se percataran, ya es investigado por las autoridades.

Video con dron capta presunto soborno en el Anillo Periférico

De acuerdo con la información disponible, una persona que transitaba por el Anillo Periférico, en Tonalá, notó que una patrulla vial y dos agentes se encontraban infraccionando una camioneta cargada. Ante la escena, decidió elevar su dron y grabar lo que ocurría desde las alturas.

En las imágenes se observa cómo inicia el diálogo entre los civiles y los elementos viales . La camioneta, aparentemente, iba a ser remolcada por una grúa al corralón, por lo que los ocupantes comienzan a bajar todas sus pertenencias y colocarlas en la banqueta.

Sospechan de presunta "mordida" en Jalisco

Minutos después, el video muestra un cambio en la situación. Desde otra toma aérea, se aprecia cómo uno de los civiles entrega algo al agente vial, presuntamente dinero. El oficial parece simular que firma una multa y que la entrega, aunque el procedimiento no se concreta.

Finalmente, la escena da un giro: las personas vuelven a subir sus pertenencias a la camioneta y se retiran del lugar sin que la unidad sea llevada al corralón. En tanto, los agentes abordan su patrulla, identificada con el número económico V-345, y continúan su camino.

Estas imágenes generaron críticas en redes sociales, donde usuarios señalan una posible “mordida”, una práctica ilegal que sigue afectando la confianza en las corporaciones viales. No solo de Jalisco, sino en general en todo el país.

Recordar que hace unos días, la reportera de Fuerza Informativa Azteca, Kariana Colmenero captó una presunta extorsión por parte de policías de Naucalpan , Estado de México, que intentaba pedirle dinero a un conductor alegando una multa que no existía. al final los oficiales huyeron del lugar cunado iban a ser entrevistados por la comunicadora.

Policía Vial ya investiga a los agentes involucrados en presunta "mordida" en Jalisco

Tras la difusión del video, el área de Comunicación Social de la Policía Vial informó a Fuerza Informativa Azteca que el caso ya está siendo investigado. Las autoridades analizan tanto el contenido del material como el actuar de los elementos señalados.

De confirmarse alguna irregularidad, los agentes podrían enfrentar sanciones administrativas, que van desde la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la suspensión definitiva del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos y de lo que determinen las investigaciones internas.

Por ahora, las autoridades no han informado si los agentes fueron separados de sus funciones de manera preventiva, pero reiteraron que no se tolerarán actos de corrupción .

Mientras la investigación avanza, el video sigue circulando y generando presión social para que se apliquen sanciones ejemplares, en caso de confirmarse el presunto soborno.