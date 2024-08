VIDEO No tengo dudas de que Maduro intentó un fraude: Gabriel Boric

Gabriel Boric, presidente de Chile, aseguró que “no tiene dudas” de que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, intentó cometer un fraude electoral con el fin de quedarse al frente del país por un tercer periodo.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano le dio el triunfo a Maduro Moros por el 51% de los sufragios emitidos por los ciudadanos el 28 de julio. Sin embargo, el órgano electoral no ha mostrado las actas de votación y diversos países, como Estados Unidos y Argentina, han rechazado reconocer el triunfo del discípulo de Hugo Chávez.

¿Por qué no han mostrado las actas?, cuestiona Gabriel Boric

“Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”, señaló Boric Font en un mensaje ante medios este miércoles 7 de agosto de 2024.

El presidente de Chile aseguró también que la dictadura de Maduro está cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos” al reprimir a integrantes de la oposición.

🇨🇱🇻🇪 | Boric por resultados de elecciones en Venezuela: "No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, además están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Acá hay principios que se deben defender, independiente de las diferencias". pic.twitter.com/5uUekvEHkM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 7, 2024

“No reconoceremos elecciones en Venezuela hasta que las validen organismos independientes”: Boric

Además, Gabriel Boric aseveró que no reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro hasta que las elecciones sean verificadas por organismos internacionales independientes.

“Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”, afirmó el mandatario chileno.

Sin embargo, Boric rechazó reconocer aún a Edmundo González, candidato opositor a Maduro. Aseguró que “no podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con (Juan) Guaidó”.

Añadió que confía en los esfuerzos que realizan países como Brasil y México que tienen “capacidad de negociación entre las partes involucradas”.

Edmundo González no acude a tribunal

Edmundo González, candidato presidencial de Venezuela, aseguró que no acudió este miércoles 7 de agosto de 2024 al Tribunal Supremo, porque teme por su libertad.

Ante la pretendida citación a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pic.twitter.com/43Q2GfjrKG — Edmundo González (@EdmundoGU) August 7, 2024

Dicho órgano citó a los 10 candidatos presidenciales como parte de una certificación de los resultados electorales.

“Si acudo a la sala electoral (del Tribunal Supremo) en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violando el debido proceso y pondré en riesgo no sólo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio”, escribió González en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.