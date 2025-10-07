¡Tensión en Ecuador! Atacan camioneta del presidente Daniel Noboa (VIDEO)

Momentos de tensión se vivieron en Ecuador, cuando la caravana presidencial de Daniel Noboa, fue blanco de un ataque en la provincia de Cañar.

Según reportes oficiales, el mandatario salió ileso, aunque varios vehículos de su convoy sufrieron daños por piedras y disparos.

¿Qué pasó con el ataque a Daniel Noboa, presidente de Ecuador?

El ataque ocurrió mientras el presidente se dirigía a un evento en el cantón El Tambo. Según reportes, un grupo de aproximadamente 500 personas habría lanzado piedras y efectuado disparos contra los vehículos que acompañaban a Noboa, según declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

“Hay signos de bala en el carro del Presidente, pero él salió ileso”, aseguró Manzano durante una conferencia de prensa. Los vehículos que formaban parte del convoy presidencial registraron daños en carrocería y vidrios.

Así terminó el vehículo en el que se trasladaba Daniel Noboa, presidente del Ecuador, tras recibir pedradas de manifestantes en #Cañar. pic.twitter.com/M5k8VwIbyI — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) October 7, 2025

VIDEO: Así fue el momento del ataque a la camioneta de Daniel Noboa hoy

En un video de 16 segundos compartidos por la Presidencia de Ecuador, se puede observar el momento exacto en que decenas de personas atacan la caravana en la que se transportaba Daniel Noboa.

Tras esto, el el Presidente a través de redes sociales, aseguró que nada podrá detener que lleguen a cada rincón del país.

“Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente”, escribieron.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Ecuador enfrenta paro nacional por indígenas

El incidente se produce en medio de un paro nacional liderado por pueblos indígenas en contra del gobierno de Noboa. Las protestas, que han generado bloqueos y movilizaciones en distintas provincias, llevaron al mandatario a decretar estado de excepción en 10 de las 24 provincias de Ecuador.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia calificó a los manifestantes como desestabilizadores y advirtió que se procesará a los detenidos por terrorismo e intento de asesinato, reforzando la postura del gobierno frente a las protestas.

“Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.”, dijo

*Información en desarrollo+