Presidente de Colombia, Gustavo Petro participa en foro de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro llegó a Nueva York como parte de una gira de trabajo en Estados Unidos. En su primer día asisitó a un foro indígena en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en donde pidió buscar alternativas en el uso de hidrocarburos para proteger el medio ambiente. El mandatario participo en el foro con un discurso que duró aproximadamente 20 minutos en el que destacó que la "crisis climática que aqueja a la humanidad, ha sido una de las crisis civilizatorias integrales, que trae el hambre, la enfermedad, como lo acabamos de vivir, trae el estancamiento económico y en el fondo trae la guerra y la crisis de la humanidad" y resaltó que desde su punto de vista, la única forma de superar esta crisis es dejando de extraer, petróleo, carbón y gas.

Petro el primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia resaltó el papel de las poblaciones indígenas en la preservación del planeta, por su cosmovisión y prácticas que comulgan con el equilibrio de la naturaleza.

El mandatario ha hecho un llamado para la protección de la Amazonia, y ha convocado a 10 naciones que poseen en sus territorios parte de este llamado pulmón del mundo para que se responsabilicen por su protección.

Petro se reunirá con el Presidente Biden

Será el jueves después del medio día, cuando el presidente Petro, se reúna con su homólogo estadounidense, Joe Biden en la Casa Blanca en Washington DC, la capital estadounidense. De acuerdo con la información que dio en la conferencia de prensa la vocera, Karine Jean-Pierre dijo que la reunión de los mandatarios se enfocará en la relación bilateral sobre todo en temas de cooperacion en asuntos de economía y seguridad. Aunque también se abordarán los temas de narcotráfico, migración y derechos humanos, entre otros.

¿Petro, un intermediario de Maduro?

Medios colombianos dicen que el presidente colombiano, podría fungir de une emisario del venezolano, Nicolás Maduro para pedir a mandatario estadounidense que se le retiren a Venezuela algunas de las sanciones económicas que le han interpuesto tras las violaciones a los derechos humanos que han cometido.

De igual manero, según analistas Petro llevaría en su agenda la posibilidad de buscar restablecer los diálogos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México.

¿Quién es Gustavo Petro?

Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en gobernar la nación sudamericana. Economista de profesión fue elegido el 19 de junio de 2022 en segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández. Petro fue militante del grupo guerrillero M-19 que mantuvo aterrorizado a Colombia en la década de los 80. Antes de la presidencia, Petro fue alcalde de Bogotá, la capital colombiana.