Presupuesto 2023 no aumentará impuestos ni deuda: Hacienda

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, planteó a diputados de Morena que el Paquete Económico o mejor conocido como el Presupuesto 2023 propondrá a la Cámara de Diputados el gobierno federal será serio, realista y mantendrá las finanzas sanas frente al fenómeno inflacionario, ya que no habrá más impuestos o deuda.

Al término de la reunión privada que sostuvieron legisladores de Morena con el responsable de las finanzas del país, Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, señaló que el titular de Hacienda informó que el próximo año se mantendrá la política de no aumentar impuestos ni endeudar al país.

¡Arrancamos con la #PlenariaMorena! Para las y los @DiputadosMorena es un orgullo ser los constituyentes de la #CuartaTransformación. Estamos consolidando un movimiento generoso de hombres y mujeres libres que iniciaron una cruzada democrática por lograr un país más justo. pic.twitter.com/Jn32c9Jxab — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 25, 2022

Además, el gasto federal contemplara un incremento de recursos para programas sociales en el Presupuesto 2023.

“El pronunciamiento más claro del secretario de Hacienda y Crédito Publico al grupo parlamentario ha sido de presentar un paquete económico equilibrado, responsable y realista, así es la definición que él expresa y que nosotros como grupo parlamentario estaremos analizando.

Programas sociales tendrán más recuesos en Presupuesto 2023

Un impulso y garantía en el Presupuesto 2023 de los programas sociales, los programas del bienestar, la pensión del adulto mayor, las becas para los jóvenes en preparatoria pública, apoyos a personas con discapacidad y dejar bien claro que eso se hace en un marco de no incremento de impuesto y con una muy sensible percepción de no endeudar al país”, explicó González Robledo.

El próximo 8 de septiembre es la fecha límite para que la Secretaria de Hacienda entregue a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2023 (Paquete Económico), que, entre otras cosas, contiene proyecto de la ley Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.