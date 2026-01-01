Aprueban presupuesto total de 313 mil mdp para CDMX; Dependencias se llevan 126 mil mdp

El Congreso de la Ciudad de México dio luz verde al paquete económico para el 2026. Se aprobó un Gasto Neto Total de 313 mil 385 millones de pesos para la capital, lo que representa un crecimiento general del 7.5% respecto al año anterior.

Sin embargo, el dato que más salta a la vista es la distribución interna de ese dinero : las Dependencias del Gobierno Central (Secretarías y órganos desconcentrados) serán las grandes ganadoras, pues se prevé que ejerzan cerca de 126 mil millones de pesos.

🎉 ¡El Paquete Económico 2025 ya fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México! 🤩



😉 Este presupuesto refleja un compromiso claro con la austeridad y la eficiencia en la gestión financiera, garantizando finanzas públicas sanas y reduciendo el endeudamiento en términos… pic.twitter.com/ShveGVpnRs — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 26, 2024

Alcaldías reciben un 7.5% de aumento de presupuesto para 2026

Este monto de 126 mil mdp para las dependencias implica un incremento de casi una tercera parte (33%) en comparación con sus recursos actuales. El bloque oficialista argumenta que esta "cartera abierta" es para acelerar proyectos estratégicos sin endeudar a la ciudad ni crear nuevos impuestos.

El desglose del gasto total prioriza:



Movilidad: Más de 43 mil millones , destacando la renovación de la Línea 3

Más de , destacando la renovación de la Infraestructura y Servicios: Más de 63 mil millones para obras, vivienda y agua.

Más de para obras, vivienda y agua. Alcaldías: Un aumento del 7.5% en sus recursos.

Mientras el bloque de la 4T (Morena, PT, PVEM) asegura que "no hay nuevos impuestos" y solo se actualizan tarifas conforme a la inflación, la oposición ve riesgos para los contribuyentes.

El diputado Pablo Trejo sostuvo que se busca "ordenar la recaudación" y combatir la evasión de los privilegiados. Además, se anunciaron beneficios fiscales como la condonación del 100% en multas y recargos de predial y agua para quienes se regularicen.

Sin embargo, el PAN, en voz del diputado Ricardo Rubio, calificó las medidas de fiscalización como "terrorismo fiscal". Criticaron la coerción en la "determinación presuntiva" de impuestos y advirtieron que, aunque no suban las tasas, la agresividad recaudatoria impactará a familias y empresas.

"Es un error que exista en el Código Fiscal local... es un ente parasitario que seca el árbol", lanzó la oposición, advirtiendo también que se subestiman los ingresos que traerá el Mundial de Fútbol 2026.