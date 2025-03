PRI denuncia protección a responsables de ‘abrazos, no balazos’ y del rancho Izaguirre.

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve, hizo un llamado contundente al gobierno federal para que cese en su intento de proteger a los responsables de la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, así como a quienes permitieron la existencia de sitios de reclutamiento, como el denominado “rancho de la muerte” en Teuchitlán, Jalisco.

En su intervención, Añorve denunció que Morena y su gobierno actúan con temor de enfrentar la verdad, desviando la atención de los hechos reales y evitando que se esclarezcan los casos de violencia y violaciones a los derechos humanos que han marcado al país.

PRI exige justicia y acciones urgentes ante crisis de seguridad nacional e internacional

El senador enfatizó que este problema ya ha trascendido al ámbito federal, convirtiéndose en una crisis no solo nacional, sino internacional, cuya magnitud difícilmente podrá contenerse si no se toman medidas urgentes y contundentes, además subrayó la necesidad de que el gobierno de Morena cumpla con su responsabilidad de aplicar la ley y garantizar que se haga justicia, en lugar de proteger a los políticos y funcionarios implicados en estos graves hechos.

En este contexto, Añorve anunció que solicitará la realización de un parlamento abierto en el Senado, con la participación de especialistas en seguridad y representantes de las madres buscadoras, con el objetivo de analizar las reformas en materia de seguridad que recientemente envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

El caso #Teuchitlán rebasó al gobierno de #Morena y les duele aceptarlo. Y AUNQUE CHIFLEN, no me callarán. Seguiré alzando la voz y exigiendo justicia. #LasCosasComoSon pic.twitter.com/Acl2Lgl72e — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) March 26, 2025

Acusan a Morena de minimizar caso Teuchitlán

Por su parte, senadores del PAN respaldaron las críticas de Añorve, acusando a Morena y a su gobierno de mostrar un rostro autoritario y opaco al intentar minimizar lo ocurrido en el rancho de Teuchitlán y ocultar la realidad detrás de este caso.

Los legisladores panistas señalaron que el gobierno parece más preocupado por proteger a los responsables y negar la gravedad de los hechos que por garantizar justicia para las víctimas y sus familias.