MC promueve voto contra el PRI en CDMX y priistas revientan evento

Ciudad de México. Las diferencias entre Movimiento Ciudadano (MC) y el PRI ahora se trasladaron a calles de la Ciudad de México. Diputados y militantes priistas frustraron momentáneamente el anuncio de la campaña que legisladores emecistas lanzaron este lunes en contra del PRI en colonia Condesa.

Diputados de MC convocaron a un evento para develar una barda con la leyenda “Con el PRI ni a la Esquina, MC”, ubicada la Avenida Diagonal Patriotismo, entre las calles Benjamín Gil y Ciencias, pero hasta ahí llegaron legisladores federales y locales del PRI, acompañados de militantes. MC decidió posponer el evento y desde redes sociales alertó la presencia de golpeadores.

Salomón Chertorivski, vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados acusó, “el PRI preparó un boicot con golpeadores, con gente que venía a armar un zafarrancho y no nos vamos a prestar a ese juego”.

Con todo y sus prácticas porriles, nuestro mensaje es firme, @MovCiudadanoCMX no va con el PRI ni a la esquina. pic.twitter.com/Z7EaAF56Iy — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 22, 2023

Los priistas así justificaron su presencia. Carlos Mancilla, dirigente de la Red Jóvenes X México, señaló, “venimos a preguntarles a los de MC porque en lugar de hacer una campaña a favor de su partido porque tratan de dividir a la oposición”.

PRI acusa a Movimiento Ciudadano de apoyar a Morena

En tanto, la diputada del PRI, Paloma Sánchez Ramos, acusó, “MC, el partido chiquito que hace grandes favores a Morena, son unos hipócritas, fuera máscara, son unos hipócritas, en lugar de estar hablando del PRI, estuvieran hablando para que estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila se ganara, pero lo único que hace MC es tratar de mover la información a su conveniencia para realmente hacerle el trabajo a Morena que no sean unos hipócritas”

Los priistas se fueron y, más tarde, a la cuenta de tres legisladores de MC pudieron descubrir la barda que busca evitar votos al PRI.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados federales de MC, utilizó en su cuenta de Twitter, para reiterar que con el PRI no irán ni a la esquina y acusó que al estilo de “Alito” les mandaron provocadores para reventar su conferencia de prensa.